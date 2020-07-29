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Malatya'da bir kamyonun kasasına gizlenmiş, 375 paket halinde 195 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya-Elazığ yolu üzerinde uygulama yaptı. Narkotik madde arama köpeği Bonita'nın da yer aldığı operasyonda, bir kamyonunun kasasına gizlenmiş 195 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. 375 paket halindeki 195 kilogram uyuşturucuya el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

VALİ BARUŞ OPERASYON HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Malatya Valisi Aydın Baruş, konuyla ilgili İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğünde basın toplantısı düzenlendi. Vali Baruş, güvenlik güçlerinin vatandaşların güvenliği için gece gündüz, mesai kavramı gözetmeksizin çalıştıklarını ifade etti.

Vatandaşların can ve nesil güvenliğini tehdit eden en önemli unsurların başında uyuşturucu madde satışının geldiğini kaydeden Baruş, "Uyuşturucu madde satışıyla mücadele konusunda ilimizdeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince çok başarılı çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Özellikle gece uygulamalarında; şok uygulamalarda ve yol kontrol noktalarında da ani kontroller şeklinde uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele noktasında başarılı sonuçlar elde etmekteyiz" dedi.

'EKİPLERİMİZİ CANI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM'

Vali Baruş, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 28 Temmuz'da başarılı bir operasyon yürüttüğünü kaydederek, "Yol kontrol noktasında önceden yapılan analiz çalışmaları neticesinde durdurulan bir kamyonun kasasında iki şahsa ait 375 paket halinde 195 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Bu ele geçirilen eroin maddesiyle ilgili 2 şahıs yakalanarak, işlem yapılmak üzere mahkeme önüne çıkarılacak ve gerekli işlemler adli makamlarca tesis edilecek.

Eğer bu 195 kilogram eroin yakalanmamış olsaydı, belki binlerce gencimiz zehirlenecek ve aileleriyle birlikte karanlık bir geleceğe doğru yol alacaklardı. Bu nedenle operasyonu gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizi canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu başarılı operasyonların devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

'UYUŞTURUCU MADDE SATIŞI EN AZ TERÖR KADAR TEHLİKELİDİR'

Vali Aydın Baruş, operasyonların durmaksızın devam edeceğini belirterek, "Zehir tacirlerinin ülkemizin geleceğini tehdit etmesine, gençlerimizin geleceğine kurşun sıkmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Uyuşturucu madde satışı en az terör kadar tehlikelidir çünkü sadece bugünümüzü değil geleceğimizi de tehdit etmektedir. Bu kapsamda vatandaşlarımızdan da bu mücadelede duyarlılık bekliyoruz. Çünkü bu mücadeleyi hep birlikte başarabiliriz" ifadelerini kullandı.