Malatya'da nesli tehdit altındaki sarı benekli semender görüldü
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde nesli tehdit altındaki sarı benekli semender görüldü
Giriş: 10.01.2024 - 14:14 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:14
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, 'Türk semenderi' olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semender görüldü.
Bilal Sarı, ilçeye bağlı Erkenek Mahallesi'ndeki Erkenek Çay'ı kenarında korumada öncelikli ve azalan varlık durumuna sahip türlerden sarı benekli semenderi fark etti.
Sarı'nın cep telefonuyla fotoğrafladığı semender, bir süre sonra gözden kayboldu.