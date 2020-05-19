Malatya'da jandarmadan down sendromlu gence sürpriz doğum günü

Darende ilçesi Günpınar Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Atilla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü olduğu için yeni yaşına giren kızı Fatma'ya pasta alamadığını Alo 156 Jandarma İmdat hattına bildirdi.

Durumu öğrenen Darende İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, annenin isteğini geri çevirmedi.

Ekipler, mumları yanan pasta ile 23 yaşına giren down sendromlu Fatma'yı evinde ziyaret etti.

Mumları üfleyen Fatma'nın yeni yaşını kutlayan ekipler, çeşitli hediyeler verdi.

,Okan Coşkun