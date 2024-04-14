Malatya'da feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı
Malatya'nın Darende ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
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Malatya'da iki aracın karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
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Batuhan Yılkınc yönetimindeki otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil D300 kara yolu Nadir Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
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Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Kazada, sürücü Batuhan Yılkınc'ın yanı sıra Hüseyin Taha, Hacer ve Meryem Tuana Bozkurt ile Cihan, Gül, Rana ve Cihangir Aydın yaralandı.
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Durumu ağır olan Hüseyin Taha ve Hacer Bozkurt ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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Yaralılardan Meryem Tuana ve Hacer Bozkurt ile Batuhan Yılkınc kaldırıldıkları hastanelerde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Diğer yaralıların ise durumunun kritik olduğu öğrenildi.