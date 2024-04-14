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        Haberler Gündem Güncel Malatya'da feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

        Malatya'da feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

        Malatya'nın Darende ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 15:01 Güncelleme: 14.04.2024 - 15:01
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          Malatya'da iki aracın karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

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          Batuhan Yılkınc yönetimindeki otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil D300 kara yolu Nadir Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

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          Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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          Kazada, sürücü Batuhan Yılkınc'ın yanı sıra Hüseyin Taha, Hacer ve Meryem Tuana Bozkurt ile Cihan, Gül, Rana ve Cihangir Aydın yaralandı.

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          Durumu ağır olan Hüseyin Taha ve Hacer Bozkurt ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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          Yaralılardan Meryem Tuana ve Hacer Bozkurt ile Batuhan Yılkınc kaldırıldıkları hastanelerde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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          Diğer yaralıların ise durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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