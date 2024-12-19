Depremzede Emine Alagöz ise İTÜ öğretim üyelerinin, mezunlarının ve öğrencilerinin kendilerine çok yardımcı olduğunu belirterek, "Maddi manevi destek verdiler, teşekkür ederiz, hepsinin emeğine sağlık. Bana böyle bir şans verdiler. Eşim kemoterapi görüyor. Öğrencilere başarılar diliyorum, hepsi benim çocuklarım oldu, hepsinin Emine teyzesiyim" ifadelerini kullandı.