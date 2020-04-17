Malatya Valiliği, Doğanşehir İlçesi Kurucuova Mahallesi’nde kovid-19 vakası tespit edildiğini açıkladı.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, kırsal mahallede İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 16 Nisan 2020 tarihinden itibaren karantina kararı uygulanmaya başlandı.

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