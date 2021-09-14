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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de işçilerle buluştu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Makro ekonomide dengeler tekrar yerine oturmaya başladı. Göstergeler ekonomideki pozitif yükselişin artarak süreceğine işaret ediyor. Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür." dedi.

'HEDEFİMİZE SIKI SIKIYA BAĞLIYIZ'

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle insanımızın hayat kalitesini gelirlerini yükselterek refah seviyesi artırmak için mücadele ettik. 2023 hedeflerimizle Türkiye'yi her alanda olduğu gibi çalışanlarımızın gelir seviyesinde en üst sıralara çıkarmayı planladık. Son yıllarda ardı ardına yaşadığımız darbe, ekonomik saldırılar, salgın musibeti ve afetler sebebiyle biraz gecikmiş olsak ta bu hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız.

-Son dönemde sanayi üretiminde ihracatta istihdamda, büyümede hızlı bir yükselişle salgın öncesi dönemin üzerine çıktık. Turizm başta olmak üzere hizmetler sektöründe hızlı bir toparlanma başlanıyor. Göstergeler ekonomideki pozitif yükselişin artarak süreceğine işaret ediyor.

-Tüm bu olumlu gelişmeler sayesinde hem işçilerimizin hem memurlarımızın toplu sözleşmelerinde oldukça tatminkar artışlar yapmaya özellikle kavuşma imkanı sağladık. Geçtiğimiz ay imzalanan Kamu İşçileri Toplu Sözleşme İş sözleşmesiyle 700 bin kamu işçimizin ücretlerinde çok ciddi iyileştirmeler yaptık. Asgari ücret ile 4 bin lira arasında ücret alan işçilerimize seyyanen 500 TL zam yaptık.

ORTALAMA YÜZDE 25 ARTIŞ

-Tüm işçilerimizin ücretlerinde ortalama yüzde 25 artış gerçekleşti. Sosyal yardımlar ilave tediye ikramiyeleri gibi ödemelerle aylık giyinik ücret tutarı 9 bin lirayı aşmıştır. Memurlarımız maaşlarında yüzde 31'i geçen oranlarda artış yapıldı. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de artışa gittik. Her kesimi gözeten uygulamalar geliştirdik, kapsamlı sosyal destek programlarımızla her vatandaşımızı koruyup kolladık.

-Bu ülkenin kazancından 84 milyonun tamamının faydalanmasını temin etmeyeceksek bunca gayret, mücadeleye, bunca kavgaya ne gerek var. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi haline getireceğiz derken işçisinden, memuruna esnafından emeklisine herkes için söylüyoruz. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe zenginleştikçe her bir vatandaşımızın refah seviyesi artacak. Büyük ve güçlü Türkiye silueti ufukta gözükmüştür.

-Ülkemizin siyasetten ekonomiye, savunmadan altyapıya her alanda kat ettiği görenlerin panikleri doğru istikamette ilerlediğimiz gösteriyor. Sembolü 2023 hedeflerimiz olan bu süreci istikrar ve güven iklimini koruyarak devam ettirdiğimizde evlatlarımıza hepimizin hayali olan bir ülke bırakacağımızdan kimsenin bir şüphesi olmasın