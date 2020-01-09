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Terör örgütü DEAŞ adına İstanbul'da maket uçaklarla bombalı saldırı düzenleyecekleri iddiasıyla 3'ü kadın 8 Çeçen uyruklu sanığın yargılandığı davada bir ceza, 7 beraat kararı çıktı

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmazken avukatları hazır bulundu. Mahkeme dava ile ilgili kararını açıkladı.

Sanıklardan Zelimkhan Tsaysaev "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargılanan diğer 7 sanık hakkında ise yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığından beraat kararı verildi.

MAKET UÇAKLA EYLEM YAPACAKLARI İDDİA EDİLİYORDU

İddianamede, DEAŞ'ın maket uçaklarla Türkiye'ye bombalı saldırı yapacağı, bu uçaklarla ilgili Türkiye'ye yönelik izleme ve keşif faaliyetlerinde bulunulduğu, bu uçakların 17-50 kilogram ağırlığında patlayıcı taşıma kapasitesinin olduğunun tespit edildiği öne sürülüyordu.

Şüphelilerin DEAŞ terör örgütü adına faaliyette bulundukları ve böylelikle DEAŞ terör örgütüne üye olma suçunu işledikleri belirtilerek, sanıkların 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyordu.