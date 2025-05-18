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        Haberler Gündem Güncel Makas attı, kaza yaptı! | Son dakika haberleri

        Makas attı, kaza yaptı!

        İstanbul Eyüpsultan'da makas atan bir otomobil, hafif ticari araca çarptı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, 4 araç hasar gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 16:56 Güncelleme: 18.05.2025 - 18:23
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        Eyüpsultan'da TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen otomobil, sol şeritteki hafif ticari araca çarptı.

        DHA'nın haberine göre 4 aracın hasar gördüğü kaza, başka bir otomobildeki araç kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaza bugün öğle saatlerinde TEM Otoyolu 5. Levent mevkiinde meydana geldi. Yolda makas atarak ilerleyen bir otomobil, hatalı şekilde sol şeride geçtikten sonra önündeki 2 aracın arasından geçmek için hamle yaptı.

        Bu sırada araçların arasındaki boşluğun daralması sebebiyle geçemeyen otomobil, sol şeritteki hafif ticari araca çarptı. Kaza sonucu savrulan araçlar, 2 araca daha çarptı. Toplamda 4 aracın hasar gördüğü kaza, başka bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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