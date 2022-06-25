Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Okçuluk Dünya Kupası'nın Fransa'da düzenlenen üçüncü ayağında altın madalya elde etti.

Başkent Paris'te yapılan organizasyonda yarışan milli takım, altın madalya maçında Büyük Britanya ile karşılaştı.

Yeşim Bostan Uçar, Ayşe Bera Süzer ve Songül Lök'ten oluşan ekip, müsabakayı 229-228 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

ERKEK MİLLİ TAKIMI İKİNCİ OLDU

Okçuluk Dünya Kupası'nın Fransa'da düzenlenen üçüncü ayağında yarışan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, gümüş madalya aldı.

Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yakup Yıldız'ın yer aldığı milli takım, başkent Paris'te yapılan organizasyonda finalde Fransa ile karşılaştı.

Müsabakadan 233-229 galip ayrılan ev sahibi Fransa altın madalya kazanırken, milliler ikinci oldu.

Paris'teki organizasyonda Makaralı Yay Kadın Milli Takımı altın, Klasik Yay Erkek Milli Takımı bronz madalya kazanmıştı.

Ay-yıldızlı ekip, yarın sona erecek Okçuluk Dünya Kupası'nın üçüncü ayağını birer altın, gümüş ve bronz olmak üzere üç madalyayla tamamladı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Okçuluk Dünya Kupası'nın Fransa'da düzenlenen üçüncü ayağında altın madalya kazanan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan Okçuluk Dünya Kupası'nın üçüncü ayağında Büyük Britanya'yı mağlup ederek altın madalya kazanan Makaralı Yay Kadın Milli Takımımızı yürekten kutluyorum. Milli sporcularımız Yeşim Bostan Uçar, Ayşe Bera Süzer ve Songül Lök'e Türk bayrağını gururla dalgalandırdıkları için teşekkür ediyor, başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."