Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Mahsun Kırmızıgül: Yardımları dağıtırken Zeynep’in yazısı ile karşılaştık...

Mahsun Kırmızıgül, 10 ili kapsayan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından afet bölgesine gitti. Depremzedelere yardımda bulunan Kırmızıgül, yaşadığı duygusal anı paylaştı

Giriş: 11.02.2023 - 16:53 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok yerleşim merkezinde yıkıma neden oldu. Binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan depremin ardından Mahsun Kırmızıgül de soluğu afet bölgesinde aldı. Haluk Levent'in başkanı olduğu AHBAP Derneği ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Kırmızıgül, bugün Adıyaman'da tulum dağıttını açıkladı.

  • DUYGUSAL NOT: ELİMDEN GELENİN FAZLASINI YAPACAĞIM

    Kırmızıgül, bu esnada yaşadığı duyugusal bir anı da anlattı. Ünlü şarkıcı, "Korkmayın güzel kardeşlerim sizin için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Üzülmeyin evimizde verebileceğimiz her şeyi vereceğiz. Ağabeyim, ablalarım, annem ve ben siz üşümeyin diye elimizden gelenin fazlasını yapacağız" notunu yazan minik Zeynep'in mesajını paylaştı.

    Kırmızıgül, ardından şunları aktardı: Bugün Adıyaman'da tulumları dağıttık. Tulumları alan depremzedelerden bir aile paketin içinden küçük Zeynep’in yazısı ile karşılaştık. Aile çok duygulanmış. Zeynep’e bir not iletmemi istediler. Aktarıyorum. “Zeynep seni seviyoruz,  Adıyaman'da bir ailenin olduğunu bilmeni istiyoruz”

  • "BÖYLESİNE YIKAN BİR TRAJEDİ İLE KARŞILAŞMADIM"

    Mahsun Kırmızıgül, "Adıyaman'da halk geceyi sokaklarda geçiriyor. Binlerce insan yakınlarından bir ses, bir haber bekliyor. Ben çok duygusal sahneler, filmler çektiğimi sanıyormuşum. Oysa böylesi içimi ürperten, beni böylesine yıkan bir trajedi ile karşılaşmadım. İnanın hayatımın tokadını yedim" demişti.

  • "SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİM"

    Mahsun Kırmızıgül, "Depremin merkezinde insanlarımızın gözlerinde hâlâ yakınlarının sağ çıkma ihtimali ve umudu var. Karanlığın içinde bir iğne deliğindeki aydınlığa benziyor bu durum. Sarsılıyorum, kahroluyorum... Sözün tam da bittiği yerdeyim. Ama her şeye rağmen umudumuzu kaybetmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

    Mahsun Kırmızıgül, ayrıca "Bir aracın içine her şeyi koymaya çalışmayın. Adıyaman depolama alanlarının birinde görevli arkadaşlarımız zamanla savaşırken buraya gelen malzemeleri ayırmakta zorlanıyorlar. Acil! Halkın barınma sorunu ile ilgili çözüme acil ihtiyaç var" uyarısında bulunmuştu.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.