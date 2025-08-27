1990'lı yılların ünlü yapım şirketi Prestij Müzik'in 3 ünlü şarkıcısı; Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan, uzun yıllar küs kaldıktan sonra birkaç yıl önce barışarak dostluklarını devam ettirme kararı almıştı. Üç ünlü isim, geçtiğimiz günlerde bir mekânda buluşup geçmişi yâd etmişti.

REKLAM advertisement1

Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz'in son dönemde ağabeyi Ercan Deniz ve annesi Kadriye Deniz ile göz önünde yaşadığı kavgalar hakkında konuştu.

Mahsun Kırmızıgül, bu konuda şunları söyledi; "Sadece ben değil, bütün insanlar üzülüyor. Bunların olmaması gerekiyor. Gerçekten olmaması gerekiyor ve ben şunu biliyorum; Özcan, İstanbul'a ilk geldiğinden beri ailesine düşkün, ailesine kol kanat geren biri. İki tarafta bence suskun kalmalıydı.

İki villa verdi kavga bitti Haberi Görüntüle