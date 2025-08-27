Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz: Protokol imzalandı - Magazin haberleri

        Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz: Protokol imzalandı

        Özcan Deniz ile davalık olduğu ve aylardır polemik yaşadığı ağabeyi Ercan Deniz arasında protokol imzaladı. Ünlü şarkıcının, Zekeriyaköy'deki iki villasını ağabeyine devretmesi sonucu sular duruldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 12:17 Güncelleme: 27.08.2025 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki villa verdi kavga bitti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aile içi kavga nedeniyle aylardır gündemden düşmeyen Deniz Ailesi'nde yeni gelişme yaşandı. Anne Kadriye Deniz, oğulları Özcan Deniz ile Ercan Deniz’in protokol imzaladığını açıkladı.

        Ünlü şarkıcının, ağabeyine Zekeriyaköy'deki iki villa verdiği ve aralarındaki sorunların kısmen de olsa bu hamleyle çözüldüğü öğrenildi.

        Kadriye Deniz; "Protokol imzalandı. Özcan, iki villayı Ercan’ın üzerine geçirdi. Ben de Aydın’a döndüm. Tedavilerim var ama geri döneceğim" dedi.

        REKLAM

        Özcan Deniz uzun yıllar menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile maddi konularda anlaşmazlık yaşayınca kardeşler mahkemelik olmuş, birbirlerine karşı çeşitli davalar açmıştı.

        "O VİLLALARI YAKARIM!"

        Geçtiğimiz aylarda Kadriye Deniz; "Biz mutlu bir aileydik. Uğursuz Samar (eşi), Özcan'a akıl veriyor. Yalvarıyorum Rabbim'e, iki oğlum bir araya gelsin. Ercan, Özcan'ı çok özledi. Ne zaman onunla ilgili konuşsa ağlıyor. Ercan, kendine hakim ol. İki oğlumun da barışmasını istiyorum. Gerekirse Cumhurbaşkanı'na gideceğim. Barışın yoksa o villaları yakarım. 3 villanın kurbanı olmayın. Artık taştı, yeter! Borçları beraber ödeyin. Sen ödemedin, ağabeyin ödemedi. O banka borcu 40 milyon TL'den 85 milyona çıktı. Günah... Sağlığınız elinizden gidecek" demişti.

        Özcan Deniz, ifade verdi
        Haberi Görüntüle
        "O villaları yakarım"
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #özcan deniz
        #Ercan Deniz
        #Kadriye Deniz

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2. Minguzzi olayında kan donduran ifadeler
        2. Minguzzi olayında kan donduran ifadeler
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Eşinin katlettiği Neşe'nin yürek yakan mesajı!
        Eşinin katlettiği Neşe'nin yürek yakan mesajı!
        Ukrayna'da 18-22 yaşındaki erkeklere yurt dışına çıkmak serbest
        Ukrayna'da 18-22 yaşındaki erkeklere yurt dışına çıkmak serbest
        Lizbon'da tarih yazalım!
        Lizbon'da tarih yazalım!
        Başkent'te yaşanmıştı! Asfalt zorbaları tutuklandı!
        Başkent'te yaşanmıştı! Asfalt zorbaları tutuklandı!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Fransa'da yeni siyasi kriz
        Fransa'da yeni siyasi kriz
        "Putin-Trump diyaloğu dünyayı değiştirecek"
        "Putin-Trump diyaloğu dünyayı değiştirecek"
        Carlos Cuesta ısrarı!
        Carlos Cuesta ısrarı!
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        Almanya’da 'sosyal devlet' yapısına makas
        Almanya’da 'sosyal devlet' yapısına makas
        Eşinin kim olduğu merak konusu oldu
        Eşinin kim olduğu merak konusu oldu
        Memur zammı Resmi Gazete'de
        Memur zammı Resmi Gazete'de
        Baba-oğulun katil zanlısı yakalandı
        Baba-oğulun katil zanlısı yakalandı
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?
        Habertürk Anasayfa