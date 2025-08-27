Geçtiğimiz aylarda Kadriye Deniz; "Biz mutlu bir aileydik. Uğursuz Samar (eşi), Özcan'a akıl veriyor. Yalvarıyorum Rabbim'e, iki oğlum bir araya gelsin. Ercan, Özcan'ı çok özledi. Ne zaman onunla ilgili konuşsa ağlıyor. Ercan, kendine hakim ol. İki oğlumun da barışmasını istiyorum. Gerekirse Cumhurbaşkanı'na gideceğim. Barışın yoksa o villaları yakarım. 3 villanın kurbanı olmayın. Artık taştı, yeter! Borçları beraber ödeyin. Sen ödemedin, ağabeyin ödemedi. O banka borcu 40 milyon TL'den 85 milyona çıktı. Günah... Sağlığınız elinizden gidecek" demişti.
Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz: Protokol imzalandı
Özcan Deniz ile davalık olduğu ve aylardır polemik yaşadığı ağabeyi Ercan Deniz arasında protokol imzaladı. Ünlü şarkıcının, Zekeriyaköy'deki iki villasını ağabeyine devretmesi sonucu sular duruldu
Aile içi kavga nedeniyle aylardır gündemden düşmeyen Deniz Ailesi'nde yeni gelişme yaşandı. Anne Kadriye Deniz, oğulları Özcan Deniz ile Ercan Deniz’in protokol imzaladığını açıkladı.
Ünlü şarkıcının, ağabeyine Zekeriyaköy'deki iki villa verdiği ve aralarındaki sorunların kısmen de olsa bu hamleyle çözüldüğü öğrenildi.
Kadriye Deniz; "Protokol imzalandı. Özcan, iki villayı Ercan’ın üzerine geçirdi. Ben de Aydın’a döndüm. Tedavilerim var ama geri döneceğim" dedi.
Özcan Deniz uzun yıllar menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile maddi konularda anlaşmazlık yaşayınca kardeşler mahkemelik olmuş, birbirlerine karşı çeşitli davalar açmıştı.