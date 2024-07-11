Mahsun Kırmızıgül: İranlı kadınların yanındayım
Mahsun Kırmızıgül, İran'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Nusret Pezeşkiyan kazanmasının ardından, "İranlı kadınların yanındayım" başlıklı bir gönderi yayınladı
- 1
Geçtiğimiz aylarda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazası geçirip hayatını kaybetmesinden sonra yapılan seçimde yeni cumhurbaşkanı Nusret Pezeşkiyan olmuştu.
- 2
Yaşanan bu gelişmelerden sonra ünlü şarkıcı, Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından İranlı kadınların yanında olduğunu gösteren bir paylaşımda bulundu.
- 3
Mahsun Kırmızıgül; "İranlı kadınların yanındayım. Şiddete maruz kalmış tüm dünya kadınlarının yanındayım. Bizi doğuran, amasız, eğersiz, çünküsüz bir tek seven annelerimizdir. Dünyamızın güneşi olan annelerin ölene kadar yanındayım. Onlar dünyamızın ışığıdır. O ışık söndüğünde yerine hiç bir şeyi koyamazsınız." şeklindeki ifadelere yer verdi.
Fotoğraflar: Instagram, AA, DepoPhoto
-