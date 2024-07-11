Mahsun Kırmızıgül; "İranlı kadınların yanındayım. Şiddete maruz kalmış tüm dünya kadınlarının yanındayım. Bizi doğuran, amasız, eğersiz, çünküsüz bir tek seven annelerimizdir. Dünyamızın güneşi olan annelerin ölene kadar yanındayım. Onlar dünyamızın ışığıdır. O ışık söndüğünde yerine hiç bir şeyi koyamazsınız." şeklindeki ifadelere yer verdi.

Fotoğraflar: Instagram, AA, DepoPhoto