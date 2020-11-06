Ankara'da FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "mahrem imam" olduğu ileri sürülen 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından, Konya'da öğretim görevlisi olduğu öğrenilen 33 yaşındaki R.Ö. de gözaltına alındı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, terör örgütü üyelerince jandarma içerisine yerleştirilmiş personele mahrem imamlık yaptığı iddia edilen R.Ö'nün evindeki aramada bulunan dijital materyallere el konuldu. Zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.