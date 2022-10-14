1992 yılında Bodrum'da dünyaya gelen Gizem Tuncer, Şanlıurfalı şarkıcı Mahmut Tuncer'in dört çocuğundan biri. Ünlü isim Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır ve Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro bölümünü bitirmiştir. Daha sonra Haliç Üniversitesi'ne giden Gizem Tuncer, burada Türk Musikisi alanında lisans eğitimini tamamlamıştır.