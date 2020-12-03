Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, sosyal medyayı salladı. Koronavirüs sebebiyle önlem amaçlı kendisini evde karantinaya alan 59 yaşındaki Tuncer, papağanı ile dans ettiği anları takipçileriyle paylaştı.

Mahmut Tuncer, yayınladığı gönderide, "Koronadan dolayı halay çekecek kimseyi bulamadık. En sonunda bulacağımızı bulduk. Başlıyoruz..." ifadelerini kullandı.

Tuncer'in "Halaylama" notunu düştüğü esprili paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.