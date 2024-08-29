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        Haberler Magazin Mahmut Tuncer, Kahtalı Mıçe'yi ziyaret etti - Magazin haberleri

        Mahmut Tuncer, Kahtalı Mıçe'yi ziyaret etti

        Mahmut Tuncer, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen arkadaşı 'Kahtalı Mıçe' olarak tanınan şarkıcı Mustafa Aslan'ı ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 17:22 Güncelleme: 29.08.2024 - 17:22
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          Kahtalı Mıçe, geçtiğimiz günlerde bağırsaklarında iki kitle bulunduğunu ve bu nedenle kemoterapi tedavisi gördüğünü belirtmişti.

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          Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, zor günler geçiren arkadaşını yalnız bırakmayarak ziyaret etti.

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          Mahmut Tuncer, Kahtalı Mıçe ile birlikte olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak; "Değerli sanatçı dostum Kahtalı Mıçe'yi ziyaret ettim. Sağlık durumu gayet iyi. Yine güzel günlerde tekrar buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.

          Fotoğraflar: AA, Instagram

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