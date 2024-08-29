Mahmut Tuncer, Kahtalı Mıçe'yi ziyaret etti
Mahmut Tuncer, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen arkadaşı 'Kahtalı Mıçe' olarak tanınan şarkıcı Mustafa Aslan'ı ziyaret etti
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Kahtalı Mıçe, geçtiğimiz günlerde bağırsaklarında iki kitle bulunduğunu ve bu nedenle kemoterapi tedavisi gördüğünü belirtmişti.
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Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, zor günler geçiren arkadaşını yalnız bırakmayarak ziyaret etti.
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Mahmut Tuncer, Kahtalı Mıçe ile birlikte olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak; "Değerli sanatçı dostum Kahtalı Mıçe'yi ziyaret ettim. Sağlık durumu gayet iyi. Yine güzel günlerde tekrar buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: AA, Instagram
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