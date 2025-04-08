CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen protesto eylemlerine katıldıkları için tutuklanan öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde çadır kurdu.

Tanal öğrencilerin tutuklanmasını protesto etmek için sabaha kadar çadırda kalacağını belirterek "Haksız ve hukuksuz tutuklanan gençler için sabaha kadar Adalet Bakanlığı'nın önünde nöbet tutacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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ÇADIR KALDIRILDI

Çadır bir süre sonra polisin müdahalesi ile kaldırıldı.