Mahmut Ören: Divan Kurulu geleceğimizin teminatıdır

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan Adayı Mahmut Ören, adaylığı ile ilgili açıklamalar yaptı. Ören "Divan Kurulu birliğimizin ve geleceğimizin teminatıdır" ifadelerini kullandı.

"BİRLİK OLURSAK YENİ ZAFERLER YAŞARIZ"

Başkan adaylığı süreci ve 2 Mart Cumartesi günü yapılacak olan seçimler ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ören, "Trabzonspor Kulüp Tüzüğü gereğince, 2 Mart Cumartesi günü Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak olan Divan Başkanlık Kurulu yönetimi seçimlerinde, önceki yıllarda kulübümüzün çeşitli yönetim kademelerinde hiçbir ikbal beklentisi olmadan görev almış, emek vermiş, spor ve kulüp yönetimlerinde rüştünü kanıtlamış olan arkadaşlarımla birlikte aday oldum. Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu, kulübün idari işlerine katılmamakla birlikte, kulübümüzün en önemli istişare organıdır. Başarılarla dolu kulüp tarihimizin hafızası niteliğini taşır. Bu hafıza zor günlerin çıkış yollarını ve çözümlerini de dimağında taşımaktadır. Birliğimizin ve geleceğimizin teminatıdır. Bize göre, üyeleriyle, yönetimiyle, çalışanları ve taraftarıyla birlikte olup, kulüp bütünlüğünü sağlayarak, şanlı tarihimizin bize bıraktığı Trabzonspor karakterine sahip çıkmanın yegane organıdır. Trabzonspor'umuz özüne ve kendi gücüne güvenerek yola çıktığı sürece, adaletsizliğe gömülmüş olan Türk futbolunun da kurtuluşuna çare bulacak, Türk futbolunu bekleyen felaketten kurtulmanın önünü açacaktır. Trabzonspor'da el birliği yapıldığında şanlı geçmişinde olduğu gibi kendi özüne ve kendi gücüne dayanarak zaferler kazanmayı sürdüreceğine inanıyorum. Unutmamalıyız ki biz birlik olursak, yeni zaferler yaşarız" diye konuştu.