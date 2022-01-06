Fox TV'nin her bölümü ayrı bir heyecanla beklenen dizisi Mahkum'un dizisinin yeni bölümüne ilişkin aramalar söz konusu. Başrolünde Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı dizinin bu akşam Fox TV yayın akışında görünmemesi üzerine Mahkum yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuyla ilgili son durumu derledik...