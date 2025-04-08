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        Haberler Dünya Mahkeme Trump lehine karar verdi | Dış Haberler

        Yüksek Mahkeme Donald Trump yönetimi lehine karar verdi

        ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin işten çıkarmaya çalıştığı 16 bin federal çalışanın geri alınmasını isteyen California bölge mahkemesinin emri aleyhine karar aldı. Donald Trump ve Elon Musk, toplu işten çıkarmalar nedeniyle yoğun şekilde eleştirilmeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 20:51 Güncelleme: 08.04.2025 - 20:54
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        Mahkeme Trump lehine karar verdi
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        ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin işten çıkarmaya çalıştığı deneme sürecindeki 16 bin federal çalışanın geri alınmasını isteyen California bölge mahkemesinin emri aleyhine karar aldı.

        Yüksek Mahkemenin 2'ye karşı 7 oyla aldığı karar, "Beyaz Saray'ın zaferi" olarak değerlendirildi.

        Trump yönetimi tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren 9 kişilik Yüksek Mahkeme heyeti, sadece yargıçlar Sonia Sotomayor ve Ketanji Brown'un itiraz şerhi koyduğu kararında, hükümetin işten çıkardığı federal çalışanları geri almak zorunda olmadığına hükmetti.

        Yüksek Mahkeme, bu kararıyla, California Bölge Mahkemesi tarafından alınan Trump yönetiminin işten atmaya çalıştığı 16 bin federal çalışanı geri alma emrini durdurmuş oldu.

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        ABD Başkanı Trump, milyarder iş insanı Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimlilik Departmanının hedefleri kapsamında federal kurumlardan yaklaşık 16 bin kişiyi etkileyecek işten çıkarma sürecini başlatmıştı.

        Bunun üzerine California'da açılan bir davada ABD Bölge Yargıcı William Alsup, sürecin hukuksal açıdan kusurlu olması nedeniyle işten çıkarılan deneme süresindeki çalışanların hukuki itirazları devam ederken işe iade edilmesi gerektiğine hükmetmişti.

        Trump yönetimi de bu kararı Yüksek Mahkeme'ye taşıyarak, söz konusu çalışanları geri işe alma yetkisine sahip olmadığını ve de bunun sürecin mikro yönetilmesi bağlamında sorunu daha da kötüleştireceğini savunmuştu.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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