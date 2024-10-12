Mahir'e cevap: Yeter ki sen iste

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Erzurum'un Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, kendisinden evinin önüne park isteyen çocuğa kayıtsız kalmadı.

Başkan Akpunar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mahir 9 yaşında. Akdağ Mahallemizde yaşıyor ve 'özel gereksinimli' olduğu için evinin çok uzağında kalan çocuk parkına bile gidemiyor. Bu yüzden Başkan Amca'sından evinin önüne park yapmasını istemiş. Sana söz balam! İstediğin parkı hemen yarın, hem de evinin bahçesine kuruyoruz. Yeter ki sen iste. Yeter ki sen gül" ifadelerini kullandı.