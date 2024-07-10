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        Haberler Gündem Güncel Mahallelinin korkulu rüyası oldu: "Çamaşır suyunu maskesinin içine döküp, çekiyor" | Son dakika haberleri

        Mahallelinin korkulu rüyası oldu: "Çamaşır suyunu maskesinin içine döküp, çekiyor"

        İstanbul Pendik'te evsiz bir kadın, Kavakpınar Mahallesi sakinlerinin korkulu rüyası oldu. Vatandaşlar, Rus uyruklu olduğu düşünülen kadının çevreye rahatsızlık verdiğini söyledi. Bir mahalle sakini, "Çamaşır suyunu maskesinin içine döküyor, çekiyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 13:19 Güncelleme: 10.07.2024 - 13:19
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          Pendik'te Kavakpınar Mahallesinde yaklaşık 6 aydır sokakta yaşayan kadın, valizleriyle banklarda uyuyor.

          Geçimini para dilenerek sağlayan kadının Rus uyruklu olduğu düşünülüyor.

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          Bireysel ihtiyaçlarını da sokakta gideren kadından mahalle sakinleri şikayetçi oldu.

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          Mahalle sakinleri, çamaşır suyu gibi kimyasal temizlik malzemeleri koklayan kadından çocukların da korktuğunu söyledi. 

          Mahalleli Mehmet Eren, "Kimse gelip sahip çıkmıyor. Burada sokakta yaşıyor. İnsanlardan para istiyor, dilencilik yapıyor. Çevreye rahatsızlık veriyor" dedi.  

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          bir diğer mahalle sakini İhsan Kılıç da, "Polislere belediyeye telefon açtık, geldiler. Buradan gitmiyor. Herhalde çift vatandaşlığı var tahminine göre. Gidip geliyor, buraları kirletiyor. Bir şey de diyemiyoruz. Buralara komple diş macunu döküyor. Çamaşır suyunu maskesinin içine döküyor, çekiyor. Çantasına bir baksan neler var neler. Bu mahallenin başına bela. Birilerinin evinin önüne gidiyor pisliyor. Kimse sahip çıkmıyor. Başımıza bela olmuş, bir şey de diyemiyorsun bir şey yapamıyorsun. Bizim Türkçe dilimizi bilmiyor. İyi yanaştığın zaman aklı yerinde, konuşuyor. Tahminine göre Alt Kaynarca'da kız kardeşi oturuyor. Milletten yemek istiyor, para istiyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

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