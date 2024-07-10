Mahallelinin korkulu rüyası oldu: "Çamaşır suyunu maskesinin içine döküp, çekiyor"

bir diğer mahalle sakini İhsan Kılıç da, "Polislere belediyeye telefon açtık, geldiler. Buradan gitmiyor. Herhalde çift vatandaşlığı var tahminine göre. Gidip geliyor, buraları kirletiyor. Bir şey de diyemiyoruz. Buralara komple diş macunu döküyor. Çamaşır suyunu maskesinin içine döküyor, çekiyor. Çantasına bir baksan neler var neler. Bu mahallenin başına bela. Birilerinin evinin önüne gidiyor pisliyor. Kimse sahip çıkmıyor. Başımıza bela olmuş, bir şey de diyemiyorsun bir şey yapamıyorsun. Bizim Türkçe dilimizi bilmiyor. İyi yanaştığın zaman aklı yerinde, konuşuyor. Tahminine göre Alt Kaynarca'da kız kardeşi oturuyor. Milletten yemek istiyor, para istiyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.