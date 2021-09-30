1 Nisan 2021 tarihinde başlayan Magnum'un bu yılki Porche kampanyası 30 Eylül itibarıyla bitiyor. Kampanya sonunda yapılacak olan çekilişte 2 kişi Porsche otomobil sahibi olacak. Her yıl büyük umutlar ve yoğun ilgiyle gerçekleştirilen Magnum Porsche kampanyasının bu yılki çekilişi ne zaman gerçekleştirilecek?

MAGNUM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Magnum çekilişi 13 Ekim 2021 tarihinde saat 11.00’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Magnum çekiliş sonuçları 16.10.2021 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında yer alacak.