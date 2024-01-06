Magnezyum sağlığınız için neden bu kadar önemli? İşte magnezyumun başlıca faydaları
Sosyal medyada ve doktorlar tarafından sıkça tavsiye edilen magnezyum insan sağlığı üzerinde etkisi hiçte azımsanacak gibi değil. Kalp sağlığından, depresyona kadar birçok konuda etkili olan magnezyumun faydalarını sizler için derledik
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KALP SAĞLIĞI
Magnezyum takviyesi kan basıncını ve kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur. Yeterli magnezyum alınmaması hipertansiyon ve damar sertliğini tetikleyebilir. Ayrıca magnezyumun tip 2 diyabet riskini düşürdüğü biliniyor.
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ANKSİYETE VE DEPRESYON
Magnezyum sinir sisteminde NMDA adı verilen önemli bir reseptörün aktivasyonunu bloke eder. Yapılan bazı MRI çalışmaları magnezyumun kan-beyin bariyerini geçtiğinde, beynin duygusal merkezi olan amigdalada aşırı uyarılmayı önlediğini ve anksiyetenin azaldığını gösteriyor.
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UYKU
Magnezyumun, melatonin gibi uykuyla ilişkili hormonları düzenlemesine yardımcı olduğu biliniyor. Ancak net veriler için büyük ölçüde çalışmalara ihtiyaç duyuluyor.
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MENOPOZ
Magnezyumun bazı semptomlar üzerinde de olumlu bir etki yarattığı biliniyor. Magnezyumun halk arasında ‘sıcak basması’ olarak bilinen konuda da işe yaradığını iddia ediliyor.
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BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ
Magnezyum, bağışıklık sistemiminde glutatyon adı verilen bir antioksidanı desteleyerek yükselmesine yardımcı oluyor.
Kaynak: Mashable