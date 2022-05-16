Magnezyumun önemi ve faydaları

Magnezyum azaldığında takviyesinin zamanında yapılması oldukça önemlidir. Kemik sağlığı ve beynin gelişiminin temelini oluşturan magnezyum mineral vücutta fazla arttığında da özellikle böbrekler zarar görebilir. Sağlık sorunlarıyla karşılaşmamak ve vücudun genel çalışma sistemini bozmamak için magnezyumun düzenli olarak vücutta bulunmasını sağlamak önemlidir. Bu içeriğimizde sizler için magnezyum önemi faydaları ile ilgili ayrıntılı bilgileri derledik.

Magnezyum Faydaları

Magnezyum faydaları saymakla bitmez. Magnezyum faydaları arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Düzenli magnezyum tüketimi kemiklerin sağlam ve sağlıklı olmasını sağlar. Genel kemik gelişimi de desteklenmiş olur.

Özellikle kadınların ve belli bir yaştan sonra herkesin kâbusu olan kemik erimesi ve bu sorunla ortaya çıkan şikayetler magnezyum sayesinde önlenir.

Magnezyum tüketimi ve vücutta yeterli miktarda bulunması kişiyi diyabet hastalığından korur.

Kan basıncının yükseldiği durumlarda magnezyum onu normale çevirir.

Kalp, kas ve damar sistemi düzenli magnezyum tüketimiyle korunur.

Magnezyumun yeterli düzeyde alımı kişinin depresyondan korunmasını sağlar.

Magnezyum migren yüzünden oluşan baş ağrıları için oldukça faydalıdır.

Magnezyumun Zararları

Magnezyumun sayısız faydaları olmakla beraber gereğinden fazla alındığında bazen zararları da ortaya çıkabilmektedir. Bu durum kişiden kişiye değişiklik göstermekle beraber aşırı magnezyum tüketimi tavsiye edilmemektedir. Magnezyum zararları arasında; uyuşukluk hissi ve depresyon başta gelir. Ayrıca fazla alınan magnezyum minerali midede ve bağırsaklarda sorunların oluşumuna neden olabilir. İshal, midede bulantı ve mide krampı da magnezyumun yan etkiler arasında yer alır. Aşırı magnezyum tüketimi ya da vücutta magnezyumun gereğinden fazla bulunması tansiyonun düşmesine ve böbrekte sorunlar oluşmasına neden olur. Magnezyum fazlası merkezi sinir sisteminde probleme neden olurken kalbin durması gibi hayati sorunlara da yol açabilir.

Magnezyum Nelerde Var?

Magnezyum vücutta eksildiğinde harici olarak alındığı gibi pek çok besin aracılığıyla da doğal yoldan alınabilir. Magnezyum nelerde var diye merak edenler için sıraladık; tam tahıllı gıdalar, kuru baklagiller grubu, süt, ıspanak, taze fasulye, avokado, muz ve bitter çikolata magnezyum açısından zengin gıdalar arasında yer alır.

Magnezyum Neye İyi Gelir?

Magnezyumun vücut için ne kadar önemli bir mineral olduğunu öğrenen kişiler hemen magnezyum neye iyi gelir diye düşünürler. Magnezyum genel olarak vücutta pek çok rahatsızlığa iyi gelir. İlk olarak magnezyum kemiklere ve kemik gelişimine iyi gelir. Kalp ve kalp kası sisteminin doğru çalışması magnezyum sayesinde gerçekleşir. Şeker hastalığından magnezyum sayesinde korunabilir. Migrenden kaynaklanan baş ağrılarının hafifletilmesini sağlar. Regl öncesinde pek çok kadının yaşadığı kasılmalar ve ağrılar magnezyum sayesinde hafifletilebilir. Vücuttaki iltihap magnezyumla azaltılabilir. Kişinin egzersiz performansının artırılmasını sağlar.

Magnezyum Cilde Faydaları

Magnezyumun vücuda faydalarının yanı sıra cilde faydaları da çok fazladır. Magnezyum cilt için doğal temizleyicidir. Özellikle de fazla yağlardan cildin arındırılmasını sağlar. Yağlı ciltlerin en büyük sorunları arasında akne, sivilce ve siyah nokta oluşumu vardır. Magnezyum sayesinde ciltteki yağ oranı dengeleneceği için bu tarz sorunlar da ortadan kalkmış olur.

Magnezyum Fitness İçin Yararlı Mı?

Magnezyum fitness için yararlı bir mineraldir. Kasları ve kemikleri kuvvetlendiren magnezyum fitness yapanlara direnç kazandırır. Ayrıca kaslarda ve kemiklerde fitness esnasında oluşabilecek olumsuz sorunların ortadan kalkmasına da destek verir.