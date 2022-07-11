B12 Eksikliği Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? B12 Eksikliği Belirtileri ve Tedavisi

B12 vitamini insan sağlığı için olmazsa olmaz vitaminlerden biridir. B12 vitamini suda çözülür. Sinir sistemi ve alyuvarların üretimi için önemli bir yere sahip olan B12 vitamini zihinsel fonksiyonlar için de elzemdir. Peki B12 vitamini eksikliği neden meydana gelir, belirtileri ve sonuçları nelerdir?

B12 Eksikliği Nedir?

B12 vitamini eksikliği zihinsel fonksiyonları destekleyen, alyuvar üretimini sağlayan bir vitamindir. B12 vitamini eksikliğinin meydana gelmesi ise kişilerde uykusuzluk, bilinç kaybı, halsizlik ve odaklanma gibi problemlere sebebiyet verir.

B12 Eksikliği Neden Olur?

B12 vitamini eksikliğinin meydana gelmesinde pek çok faktör bulunur. B12 vitaminin bulunduğu gıdaların tüketilmemesi eksikliğin meydana gelmesinde büyük bir yere sahiptir. Bitkiler ve sebzeler B12 vitamini içermeyen yiyeceklerdir. Bu sebeple vejetaryen beslenmeyi tercih eden kişilerde B12 vitamini eksikliği meydana gelebilir. B12 vitaminin bulunduğu gıdalar hayvansal gıdalar olduğu için bu gıdaların tüketimindeki yetersizlik de B12 vitamini eksikliğine yol açar.

B12 Eksikliği Belirtileri

B12 vitamini eksikliği ile vücutta pek çok belirti ortaya çıkar. Çünkü B12 vitamini vücuttaki sinir ve zihinsel sistemi ayakta tutan bir vitamindir. B12 vitamini eksikliğinin belirtileri ise şunlardır:

Yorgunluk çok fazla hissedilir.

Enerji eksikliği meydana gelir.

Unutkanlık artar.

Cilt daha hızlı kurur.

Güçsüzlük ve halsizlik meydana gelir.

Dikkat dağınıklığı ve odaklanma sorunu başlar.

Üşüme hissedilir.

El, kol ve ayaklardan karıncalanma ve uyuşma hissedilir.

Duygu durumlarında ani değişiklikler meydana gelir.

Ağız içi yaralar meydana gelebilir.

Dilde şişebilir.

Kalp ritminde düzensizlik.

B12 Eksikliği Tedavisi

B12 vitamini eksikliğinden kaynaklanan belirtileri fark ettikten sonra kan testi yapılması gerekmektedir. Yapılan kan testinin ardından takviye B12 vitamini kapsülleri alınması sağlanır.

B12 vitamininde ilk takviyeler enjeksiyon ile vücuda aktarılır.

B12 vitamini içeren hayvansal gıdaların üretiminde özen gösterilmelidir.

B12 Eksikliği Psikolojik Belirtileri

B12 vitamini zihinsel fonksiyonları düzenleyen bir vitamindir. Bu yüzden B12 vitamini eksikliği meydana geldiğinde zihinsel fonksiyonlarda istenmeyen durumlar meydana gelebilir. Depresyon, sinirlilik hali bunların başında gelir. B12 vitamini eksikliği sinir hasarına yol açar. Kişilerin daha depresif ve mutsuz hissetmesine sebebiyet verir.

B12 Eksikliği Baş Ağrısı Yapar Mı?

Zihinsel fonksiyonlar ve sinir sisteminin düzgün çalışması için B12 vitamini oldukça önemlidir. B12 eksikliği kişilerde halsizlik, uykusuzluk ve yorgunluğa neden olur. Bunun yanı sıra migren ağrısı olan kişilerde de ağrının daha yoğun hissedilmesine yol açar.

B12 Eksikliği İçin Ne Yemeli?

B12 vitamini eksikliği yaşayan kişilerin beslenme düzeninde değişiklik yapması gerekmektedir. Özellikle vejetaryen beslenmeyi seçen kişilerde B12 vitamini eksikliği daha yoğun olarak gerçekleşir. Sebzelerde ve bitkilerde B12 vitamini üretimi bulunmaz. B12 vitamini sadece hayvansal gıdalarda bulunur. Bu yüzden kişiler B12 vitamini eksikliği yaşadığında hayvansal gıdaları tüketmeye başlamalıdır.

Sakatlarda B12 vitamini yoğun olarak bulunur.

Deniz ürünleri arasında istiridye, midye, karides gibi kabuklu canlıların yanı sıra ton balığında, alabalıkta, uskumru ve ringa balıklarında bulunur.

Peynir, yoğurt ve sütte B12 vitamini yoğun olarak bulunur.

B12 vitamini en fazla bulunan besinlerden biri de yumurtadır.