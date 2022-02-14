İnsan vücudu bazı vitaminleri kolay depolarken bazı vitaminleri ise zor depolar. B12 vitamini ise zor depolanan bir vitamindir. Bu yüzden günlük tükettiğimiz besinlerde b12 vitamin içeriği olan besinleri tüketmeye özen göstermeliyiz. B12 vitamini eksikliği saçta dökülmeye, unutkanlığa, kalp çarpıntısına, cilt sorunlarına, kilo kaybına, güçsüzlük ve üşümeye yol açabilir. Bu yüzden tüketimine dikkat edilmelidir. İşte, B12 vitamini hakkında merak edilen her şey.

B12 Vitamini Nedir?

Suda çözünen vitaminler arasında B12 vitamini de yer alır. B12 vitamini, merkezi sinir sisteminin düzgün çalışması için çok önemlidir. Depolanma miktarı düşük olduğu için B12 içeriği olan gıdalar ile B12 eksikliği giderilmelidir. Hayvansal gıdalar B12 vitamini açısından zengin gıdalardır.

B12 Vitamini Nelerde Var?

B12 vitamini hayvansal gıdalar içerisinde bulunur. Süt ve süt ürünlerinde, yumurtada, tavuk etinde, kırmızı ette, kabuklu deniz ürünlerinde, balıklarda B12 vitamini yoğun olarak bulunur. Bu yüzden bu besinlerin tüketimi insan sağlığı için çok faydalıdır.

B12 Vitamini Faydaları

B12 vitamini faydaları Osman Müftüoğlu gibi televizyon ekranlarından tanıdığımız uzman doktorlar tarafından sık sık dile getirilmektedir. İşte B12 vitaminin faydaları:

B12 vitamini düzenli alındığında hücreyi yeniler.

Sinir hücrelerinin onarılmasında yardımcı olur.

Kalp ve damar hastalıklarının düşmanıdır. Damar sağlığını korur.

Yüksek tansiyonun oluşmasını engeller.

Kalp damarlarını korur.

Karbonhidratların enerjiye dönüşmesinde yardımcı olur.

Saç, tırnak ve cilt sağlığı için olmazsa olmaz vitaminler arasında yer alır.

B12 vitamini aynı zamanda karbonhidratları enerjiye çevirir, yağı azaltır.

Vücudun enerjisinin artmasını sağlar. Yorgunluğu ortadan kaldırır.

Metabolizmayı düzenlemeye yardımcı olur.

Unutkanlığa iyi gelir.

Fraklı kanser çeşitlerine karşı kişileri korur.

B12 Vitamini Saça Faydaları

B12 vitamini eksikliği saç dökülmesine yol açar. B12 vitamini bu yüzden saç bakımı için önemlidir. B12 vitamini yeterli miktarda alındığında saç derisinin nefes almasını sağlar. Saç derisine daha fazla oksijen gittiği için saç kökleri beslenecek ve daha sağlıklı bir saç büyümesi gerçekleşecek.

B12 Vitamini Cilde Faydaları

Saç ve tırnak sağlığı olduğu kadar cilt sağlığı için de B12 vitamini vazgeçilmez vitaminler arasında yer alır. B12 vitamini hücre yenileyen ve hücreleri çoğaltmayı sağlayan bir vitamin olduğu için yeterli miktarda alınması çok önemlidir. B12 vitamini eksikliği olduğunda cilt derisinde kuruma meydana gelir. Akne, iltihaplanma ve sivilceler meydana gelir. B12 vitamini ise ciltte meydana gelen bu sorunların iyileşmesini sağlar. Sedef ve egzama hastalıklarında da B12 vitamini çok faydalıdır.

B12 Vitamini Zararları

Cilt sağlığı, zihinsel fonksiyonlar ve kemik sağlığı gibi pek çok alanda faydası bulunan B12 vitaminin fazla tüketimi yan etkilere yol açabilir. Eğer B12 vitamini fazla alınırsa sindirim sisteminde sorunlara yol açar. Kusma, mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal gibi problemler meydana gelebilir. Ancak bu yan etkiler uzun süreli etkiler değildir. B12 vitamini tüketiminde doktor önerisine dikkat edilmelidir.