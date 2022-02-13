Türk mutfağının geleneksel içecekleri arasında yer alan ve kış aylarının vazgeçilmezi olan boza sağlık için de oldukça faydalı bir besin. Mısır, darı, buğday, pirinç ve yulaftan meydana gelen bu içecek yumuşak bir içime sahipken aynı zamanda vitamin deposu olarak da karşımıza çıkar. Kış aylarında içinizi ısıtacak bozanın faydaları hakkında merak edilenleri sizler için bir araya getirdik.
Bozanın Faydaları
Mısır, darı, buğday, pirinç ve yulaftan yapılan bozanın faydaları İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanlar tarafından da dile getirilir. Kişilerin merak ettiği boza neye iyi gelir? sorusunun cevapları şunlardır:
- Boza karbonhidrat oranı yüksek bakliyatlardan elde edilen bir içecek olduğu için enerji verici bir özelliği bulunmaktadır.
- Sindirim sistemini zorlamaz. Bağışıklık ve sindirim sistemini düzenleyerek hazmı kolaylaştırır.
- Emziren anneler boza tükettiği takdirde sütlerinin artmasına katkı sağlar.
- İçeriğinde önemli B vitaminleri bulunur. Bu yüzden özellikle spor yapan ve vücut çalışan kişiler tarafından tüketilmesi önerilir.
- Probiyotik özelliği olan bir içecektir.
- Kilo almak isteyenlere yardımcı olur.
- Zihinsel faaliyetleri destekler, algıyı güçlendirir.
- Sinirleri yatıştırır.
- Kemik sağlığına fayda sağlar.
- Çocuklar tarafından tüketilmesi faydalıdır.
- Öksürük problemlerinde öksürük kesici bir içecek olarak tüketilebilir.
Bozanın İçinde Ne Var?
Probiyotik özelliği olan ve sağlığa pek çok faydası bulunan boza hakkında en merak edilen konulardan biri de içeriğinde neler olduğudur. Bu yüzden boza neden yapılır? sorusu sık sık sorulmaktadır. İşte bozanın içeriğinde yer alan besin maddeleri:
Boza Osmanlı döneminde yapılan ve günümüze kadar ulaşan sağlıklı bir içecektir. Ancak boza farklı ülkelerde de tüketilen bir içecektir. Bu yüzden ana maddesi yapıldığı ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Türkiye’de boza yapımında kullanılan besin genellikle darıdır. Ancak, çavdar, kara buğday, arpa, mısır, gernik ve arnavutdarısı gibi tahılların da boza yapımında kullanıldığı görülmektedir. Boza mayalandırma yöntemi ile yapılan bir içecektir.
Bozanın Faydaları Cinsellik
Hem kadınlar hem de erkekler, gün içinde tükettikleri besinlerin cinsellik üzerindeki faydalarını merak etmektedir. Bu yüzden bozanın da cinselliğe faydası olup olmadığı merak konusudur. Bozanın cinsel isteği arttırdığı ifade edilmektedir. Özellikle afrodizyak etkisi bulunan bozanın enerji verdiği de bilinmektedir. Bozanın erkeklerde sperm kalitesini de arttırdığı bilinmektedir.
Bozanın Zararları
Kemik yapısından sindirim sistemine kadar pek çok alanda fayda sağlayan bozanın zararları da bulunmaktadır. Bozanı tüketiminde dikkatli olunması gerekmektedir. Özellikle sindirim sistemine iyi gelen boza aşırı bir şekilde tüketilir ise gaz ve şişkinlik gibi problemlere yol açmaktadır. Bunun yanı sıra karbonhidrat oranı yüksek bir içecek olduğu için kalori oranı yüksektir. Bir bardak bozanın kalorisi 150 ila 200 kalori arasında değişiklik gösterebilir. Eğer fazla tüketimi gerçekleşirse kilo alımına yol açar. Bu yüzden diyet döneminde olan kişilerin boza tüketiminde dikkatli olması gerekmektedir. Kilo almak isteyen ve sporcular tarafındansa yoğun bir şekilde tüketilir.
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