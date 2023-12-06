Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Magnezyum açısından zengin besinler

        Magnezyum açısından zengin besinler

        Günümüzde insanlar, işlenmiş gıda tüketimi ve yetersiz beslenme gibi faktörlerden dolayı birçok vitamin ve mineralin eksikliğinden muzdarip. Bu minerallerin başında da magnezyum geliyor. Magnezyum, takviye almadan besin yoluyla da sağlanabilir. İşte, magnezyum ihtiyacınızı doğal yollarla karşılayabileceğiniz besin önerileri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 14:26 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Her vücudun magnezyum ihtiyacı; yaşa, cinsiyete ve hatta hamilelik durumuna bağlı olarak değişebilir. Magnezyum, kan şekeri seviyesinin dengelenmesi, kan basıncının düzenlenmesi, kemik sağlığının korunması gibi birçok süreçte rol oynamaktadır. NIH (Ulusal Sağlık Enstitüleri)’ın verilerine göre, uzun süreli magnezyum eksikliği; yüksek tansiyon, tip 2 diyabet, kemik erimesi ve migrene neden olabilir. İşte, magnezyum eksikliğini gideren zengin besinler…

        • 2

          SEBZELER

          Sebzeler lif, vitaminler ve minerallerle dolu olan besinlerdir. Her sebzenin içerdiği besin oranı farklıdır, bazı sebzelerin magnezyum oranı diğerlerinden daha yüksektir. Magnezyum oranı yüksek besinlerin arasında ıspanak, bezelye, enginar ve pazı sayılabilir.

        • 3

          MEYVELER

          Meyveler de sebzeler gibi iyi bir magnezyum kaynağı olabilir. Magnezyum içeriği bakımından zengin olan meyveler arasında avokado başta olmak üzere muz ve kuru kayısıyı saymak mümkündür.

        • 4

          TOHUMLAR

          Tohumlar, vücuda lif ve sağlıklı yağ kaynağı sağlar. Magnezyum içeriği açısından yüksek olan tohumlar ise chia ve kabak çekirdeğidir.

        • 5

          BAKLAGİLLER

          Fasulye ve mercimek magnezyum açısından zengin besinlerdir.

        • 6

          TAHILLAR

          ABD Tarım Bakanlığı’na göre öğütülmemiş tahıllar, magnezyum gibi besin maddeleri açısından daha iyi bir kaynaktır çünkü tahıl çekirdeğinin, lif ve mineraller gibi temel besinleri barındıran üç parçasını da (tohum, endosperm ve kepek) içerir. Kinoa ve teff tohumu, magnezyum bakımından yararlı olabilecek tahıllar arasındadır.

        • 7

          KURUYEMİŞLER

          Magnezyum alımınızı artırmanın sağlıklı bir yolunu arıyorsanız kuruyemişler de iyi bir seçim olacaktır. Badem, kaju, yer fıstığı ve Brezilya fıstığı gibi kuruyemişler magnezyum eksikliğini giderme açısından ideal besinlerdir.

        • 8

          SOYA ÜRÜNLERİ

          Özellikle vejetaryen veya vegan yaşam tarzını benimseyen insanlar tarafından ana protein kaynağı olarak kullanılan edamame ve soya sütü gibi yiyecekler de magnezyum açısından sağlıklı içeriklerdir.

        • 9

          DENİZ ÜRÜNLERİ

          Deniz ürünleri protein, omega-3 yağ asitleri açısından yeterli olmalarının yanında magnezyum içeriği olarak da iyidir. Uskumru, istiridye ve somon, magnezyum eksikliğinde tüketilebilecek besinler arasındadır.

        • 10

          KAKAO

          Kakao, çeşitli temel besin maddeleri açısından zengin olmasıyla birlikte magnezyum açısından da iyi bir içeriğe sahiptir. Kakao tozu, bitter çikolata -en az yüzde 70 kakao içeren- kakao parçacıkları da magnezyum açısından yüksek değerlere sahiptir.

          Not: Olabilecek alerjik reaksiyonlar ve doğru miktar tüketimi için doktorunuza başvurun.

          Kaynak: Health, NIH (National Institues of Health)

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Komşu çift ile kızlarını öldürmüştü! Vahşetin cezası belli oldu!
        Komşu çift ile kızlarını öldürmüştü! Vahşetin cezası belli oldu!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        "O zihniyet yıkılıyor"
        "O zihniyet yıkılıyor"
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Fed'in zararı 122 milyar doları aştı
        Fed'in zararı 122 milyar doları aştı
        UNESCO koruma altına aldı
        UNESCO koruma altına aldı
        120 milyar dolarlık ralli
        120 milyar dolarlık ralli
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Habertürk Anasayfa