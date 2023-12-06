Magnezyum açısından zengin besinler

TAHILLAR

ABD Tarım Bakanlığı’na göre öğütülmemiş tahıllar, magnezyum gibi besin maddeleri açısından daha iyi bir kaynaktır çünkü tahıl çekirdeğinin, lif ve mineraller gibi temel besinleri barındıran üç parçasını da (tohum, endosperm ve kepek) içerir. Kinoa ve teff tohumu, magnezyum bakımından yararlı olabilecek tahıllar arasındadır.