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'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Seda Sayan, Özcan Deniz...

'Magazin Pazarı'nda bu hafta

HT Magazin ekibi haftanın en çok konuşulan olaylarını yorumladı

01.05.2022 - 08:21 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Haftanın en çok konuşulan olayı hiç şüphe yok ki Seda Sayan'ın 7. kez nikah masasına oturmasıydı. Annesinin, Çağlar Ökten ile evlenmesine karşı çıktığı konuşulan Oğulcan Engin, nikaha katılmadı.

    Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında da sular durulmuyor. Oğlu Kuzey'in 4. yaş gününde kendisinden kaçırıldığını söyleyen ünlü şarkıcı, eski eşine ateş püskürdü.

    Dolandırıcılık davası süren Songül Karlı ise, 100 milyon TL'lik kazancını eski eşi Metin Yüncü'ye kaptırdığını iddia etti.

    Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatıyla sarsılan Ece Erken, reddi mirası talebinde bulundu.

    Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hande Erçel de sonunda birlikteliğini itiraf etti.

  • Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi. 7 Mayıs'ta Prag'da evlenmesi beklenen çift, Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı problemler nedeniyle hayatlarını İstanbul'da birleştirdi. Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in bu evliliğe karşı çıktığı iddia edilmişti. 31 yaşındaki Engin annesinin nikahına katılmadı.

  • ESİN ÖVET: Ben daha önce de yazdım. Yine yeniliyor. Oğulcan ile annesinin arası bozulmaz. Onlar illa ki, bir yol bulur. Ki Allah aşkına Oğulcan bundan önce ki, düğünlerine katıldı mı Seda Sayan’ın. Ben de onu anlamıyorum. Daha önce yaptığı evliliklerinin hiç birinde oğlu yoktu ki! O yüzden sanırım bu olayın suyu çıktı, çıkıyor. Ana-oğul bu duruma bir an önce müdahale etmeli diye düşünüyorum.

  • KADİR KAYMAKÇI: Seda Sayan kocaman bir kadın! Oğulcan Engin kocaman bir adam! Anne-oğul arasına hiçbir şey giremez... Oğulcan Engin annesinin nikahına gitmemesi hiçbir şeyi değiştirmez. Seda Sayan buna izin vermez zaten... “Anne ile oğlun arası mı açıldı?” güzel magazin kabul ediyorum ama bu dedikodudan bir şey çıkmaz, belki bir süre daha sayfalarda sütunları doldurur sonra unutulur gider bence...

  • MEHMET ÇALIŞKAN: Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin’in doğumundan sonra 5 kez evlendi. Elbette her çocuk annesinin özellikle belli bir yaştan sonra mutlu olmasını ister. Seda Sayan, mutlu olmak için evlendiğine göre oğlunun en mutlu günlerinin birinde yanında olmamasının nedeni ne olabilir?  Oğulcan Engin, nikâh törenine neden katılmadığı yönündeki sorulara tepkisiz kalışından anlaşılan o ki annesinin evliliğine hiç de sıcak bakmıyor. Bir çocuğun annesinin kendisinin doğumundan sonra 5 kez evlenmesi karşısında duygularının alt - üst olduğunu tahmin etmek zor değil. Burada asıl sorulması gereken soru, Oğulcan Engin, annesinin yeniden evlenmesine mi yoksa Çağlar Ökten ile evlenmesine mi sıcak bakmıyor?  Üvey babasıyla arasında 3 yaş fark olmasından dolayı kendini kötü hissediyor olabilir.  Annesiyle daha az zaman geçirecek olmaktan dolayı da kendisini kötü hissediyor olabilir. Annesini birisiyle paylaşacak olmaktan dolayı kıskançlık duyguları kabarmış da olabilir. Oğulcan Engin’in hissettikleri tamamen doğal. Ayrıca işin bir de maddi tarafı var. Oğulcan Engin, annesinin birikimlerini paylaşacak olmaktan dolayı da huzursuz olabilir. Bu da son derece doğal. Annesinin evine giderken eminim ayakları iki adım ileri, bir adım geri gidecektir.

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