Haftanın en çok konuşulan olayı hiç şüphe yok ki Seda Sayan'ın 7. kez nikah masasına oturmasıydı. Annesinin, Çağlar Ökten ile evlenmesine karşı çıktığı konuşulan Oğulcan Engin, nikaha katılmadı.

Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında da sular durulmuyor. Oğlu Kuzey'in 4. yaş gününde kendisinden kaçırıldığını söyleyen ünlü şarkıcı, eski eşine ateş püskürdü.

Dolandırıcılık davası süren Songül Karlı ise, 100 milyon TL'lik kazancını eski eşi Metin Yüncü'ye kaptırdığını iddia etti.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatıyla sarsılan Ece Erken, reddi mirası talebinde bulundu.

Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hande Erçel de sonunda birlikteliğini itiraf etti.