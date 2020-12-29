Magazin dünyasında 2020 böyle geçti

BU YILIN EN ÇOK KONUŞULAN AŞKI
Bu yılın en sürpriz aşkı hiç şüphe yok ki Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya birliteliğiydi. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile komedyen Cem Yılmaz, Mart ayında Atina'da görüntülenmişti. Bu görüntülerin ardından sürpriz aşk magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Ancak çiftin aşkı uzun sürmedi. Karantina sürecini birlikte geçiren Yılmaz ve Sarıkaya ayrılık kararı aldı.
'HUYSUZ VİRJİN'İ KAYBETTİK
Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti. Daha önce "Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun bu isteği, vasiyetinde yazılı olmadığı için yerine getirilemedi.
21 OCAK'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Ünlü oyuncu Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz'un birlikteliği de şiddet iddiasıyla bitti. Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, kasten yaralama ve Hakaret suçlarından Ozan Güven’in 3 yıl 8 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanması istendi. Güven, 21 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.
NUR YERLİTAŞ YAŞAMINI YİTİRDİ
Beyin kanseri tedavisi gören Nur Yerlitaş hayata veda etti. Ünlü modacı Şişli Fulya'daki evinde yaşamını yitirdi. 64 yaşındaki Yerlitaş'ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu.
HADİSE: İLİŞKİYİ NOKTALADIM!
Son dönemin en çok konuşulan birlikteliklerinden olan Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinden de ayrılık haberi geldi. Ünlü şarkıcı, yaklaşık 8 aydır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldığını duyurdu. Hadise, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın." ifadelerini kullandı. Ancak bir hafta sobra çiftin barıştığına dair iddialar basına yansıdı. İkiliden bu konuyla ilgili bir doğrulama gelmedi.
TİMUR SELÇUK'U KAYBETTİK
Besteci ve piyanist Timur Selçuk, 74 yaşında hayata veda etti. Selçuk, "Ayrılanlar İçin", "Sen Nerdesin" ve "İspanyol Meyhanesi" gibi şarkıları müzik dünyasına kazandırmıştı.
ECE ERKEN'İN OLAYLI İLİŞKİSİ
Bu yılın en çalkantılı ilişkilerinden biri de Ece Erken ve iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu birlikteliğiydi. Evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Ece Erken, ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı. Ancak ünlü sunucu, ayrılığa dayanamadı ve sevgilisiyle barıştı.
Erken, Haziran ayında eşinden boşanan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile bir ay sonra Bodrum'da görüntülendi. Cennet Koyu'nda denize giren aşıklar, birbirlerine şakalar yaptı. Çift, zaman zaman romantik anlar da yaşadı. Ancak ikili geçtiğimiz haftalarda yine ayrılık kararı aldı.
NELER OLMUŞTU?
Sunucu Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yasak aşkı geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Ece Erken, hakkında çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili, "9 ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar. Eşiyle aynı evde yaşayan biriyle birlikte olmadım" açıklamasını yapmıştı.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise adeta olay yaratmıştı.
Gece yarısı evinin önüne gelip, araçlarına zarar verdiğini dile getiren Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken hakkında tedbir kararı aldırdığını duyurmuştu.
"ALLAH'A HESAP VERİRİM"
Çıkan haberlerin ardından Ece Erken, "Unutmayın; hepimiz insanız ve herkes kınadığını yaşayabilir. Gün gelir ve bilmeden, detay bilmeden, ne yaşanıldı bilmeden yorum yapmamak gerekir. Bu konularda en ağır eleştiri yapan ünlülerin çoğu sessiz kaldı, çünkü neyin ne olduğunu özel olarak anlattık. Beni, sizi bir tek Allah yargılar. Allah'a hesap veririm. Lütfen artık sadece bana ve aileme hakaret edilen troll (sahte) hesaplara en azından bakarak, ortak olmayın. Allah hepimizin günahlarını affetsin. Dünya olarak zor günler geçiriyoruz, Allah yardımcımız olsun." demişti.
Aşkını canlı yayında ilan eden Ece Erken, gelen tepkiler üzerine sunuculuğunu yaptığı magazin programından istifa etti.
Ardından Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine verdiği boşanma davası belgesini kendisine verdiğini ve ilişkilerinin boşanma davasından sonra başladığını söyledi.
Ancak dava belgesinin gerçek dışı olduğu iddia edildi.
"BOŞANMAMIN ECE İLE ALAKASI YOK"
Erken'in boşanma belgesini paylaşmasından sonra ise Şafak Mahmutyazıcıoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:
*Boşanmamın Ece ile alakası yoktur.
*İsim Ece Erken yerine başka biri olsaydı bu konu kimsenin umrunda olmayacak, kimse de bu durumdan haberdar olmayacaktı.
*Eşimden ayrılma kararı aldığım ve evden uzakta yaşadığım bu dönemde Ece ile tanıştım ve bir ilişkim oldu.
*Ancak bu kararı alma sebebim kesinlikle Ece değil. Bu yüzden Ece'nin suçlanması beni rahatsız ediyor.
*Ece'den başka da bu süreçte yaşadıklarım oldu.
*Bu olayda sorumlu kişi benim.
*Boşanma davası açtım ve belgeyi ben Ece'ye verdim.
*Fakat anlaşmalı boşanma davasında her şeyimi verecektim ama bundan vazgeçtim. Sonra yeniden bir dava açtım. Boşanma fikrimden vazgeçmedim.
SEVCAN YAŞAR İLE SERMİYAN MİDYAT DAVALIK OLDU
Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar olaylı bir şekilde ayrıldı. Midyat'ın sevgilisi Sevcan Yaşar’ı darp ettiği iddia edilmişti. Birbirlerine karşılıklı şiddet uyguladıkları iddiasıyla mahkemede şikayetçi olan taraftlardan Sevcan Yaşar, ses kayıtlarını ve darp görüntülerini paylaştı. Yaşar, "Benim üzerime kiralık olan evde beni darp etti, beni kapıya attı. Ertesi gün evime giremedim. Ben çıktıktan sonra bir ay daha o evde kaldı ve kirasını benim ödememi bekledi." dedi. Sermiyan Midyat hakkında, "Kasten yaralama", "Zincirleme tehdit" ve "Zincirleme hakaret" suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
KORONA PARTİLERİ
Koronavirüs pandemisi gece hayatının erken saatte bitmesi eğlenceseverleri sosyetik ev partilerine yönlendirmişti. Özellikle oyuncu Öykü Çelik ve manken Şevval Şahin'in katıldığı partiler magazin gündeminde uzun süre konuşuldu. 2018 Türkiye güzeli Şahin'in, 10 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve abartıldığı kadar vakanın olmadığını dile getirmesi sosyal medyada tepki toplamıştı.
CANLI YAYINDA KÜFÜRLER YAĞDIRDI
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram canlı yayınında şok ifadeler kullandı. Göz'ün evinde çalgıcılarla eğlendiği anlarda Saraçoğlu'nun ettiği küfürler sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Saraçoğlu, çıkan haberlerden sonra Instagram hesabından açıklama yaptı. Ünlü modacı, "Psikolojik olarak kadına şiddetin başka bir türünü yaşamış bulunmaktayım. Öfke kontrolümü sağlayamadım. Üzgünüm, pişmanım ve tüm sevenlerimden özür dilerim." dedi.
NİŞANLANDILAR
Yaklaşık üç yıldır birliktelik yaşayan Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı.
AŞKLARINI İLAN ETTİLER
Aynı dizide rol alan Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade aşk yaşamaya başladı. Sürpriz çift, beraberliklerini bu fotoğrafla duyurdu.
HALDUN BOYSAN VEFAT ETTİ
Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Haldun Boysan yaşamını yitirdi. Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
EBRU ŞALLI'NIN EVLAT ACISI
Ebru Şallı'nın lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğlu Pars, Nisan ayında hayatını kaybetti. Pars Tan, düzenlenen cenaze töreni sonrasında Kilyos mezarlığına defnedildi.
RECEP AKTUĞ HAYATINI KAYBETTİ
'Aşk-ı Memnu' isimli efsane dizinin 'Hilmi Bey'i Recep Aktuğ 65 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu uzun zamandır KOAH tedavisi görüyordu. Recep Aktuğ, 1976 yılında Türkiye'nin ilk eşlik vokal grubu Kısa Dalga'yı kurdu. Kısa Dalga ilk gece çalışmasını Ayten Alpman ile yaptı. 1978 yılında Antalya Altın Portakal Şarkı yarışmasına iki beste ile katılan Aktuğ, ikincilik ve yedincilik ödülü kazandı. 1979 yılında Cantekin ile Eurovision'a katıldı, 1981 yılında Giden Gençliğe ve Canım adlı şarkılarıyla ilk kırkbeşliğini çıkardı. 1983 yılında Buğra Uğur'un bestesi ile Eurovision Türkiye birincisi olarak, Çetin Alp ile Almanya'da Türkiye'yi temsil etti. Birçok bestesi ve şarkı sözü çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Aktuğ, birçok reklam filminde ve dizide de rol aldı.
ŞARKISI TEPKİ TOPLADI
Yonca Evcimik, 'Ayıp şeyler' adlı şarkısında kullandığı ifadeler ve performansıyla sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi haline geldi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde pek çok kişi, Evcimik'in şarkısının 'cinsiyetçi' olduğunu savunarak tepki gösterdi. Evcimik, şarkısında “Sen kadınsın zekisin, ama bazen de gerçekten aşırı cinssin, bakma sevgilime be kadın çıkacak adın, mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma, nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle, açarsan mahremini içeri girer işte öyle” ifadelerini kullandı. Evcimik tepkilerin ardından Habertürk Yazarı Esin Övet'e konuştu. Ünlü şarkıcı, "Böyle olacağını biliyordum ama bu kadar hızlı reaksiyon gösterileceğini bilmiyordun. İyi ki yapmışım Esin. Bak konuşulmayanlar konuşulmaya başladı. Ahlaksızlar, küçük kızlarla evlenenler, üçüncü kadınlar. Bunları konuşmadan olmaz. Konuşa konuşa çıkacağız bu sorunların altından. Hiç pişman değilim" dedi.
'BOŞANIYORUZ AMA DOSTLUĞUMUZ BAKİ'
Ocak ayında evlenen ünlü şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani boşanma kararı aldı. Çift ayrılık haberini yaptıkları yazılı açıklamayla duyurdu. Sıla ve Hazer Amani, “Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir.” dedi
MUHTEREM NUR YAŞAMINI YİTİRDİ
Uzun süredir organ yetmezliği nedeniyle tedavi altında bulunan Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, 87 yaşında hayatını kaybetti. Nur, bir süredir organ yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu.
'İFŞA MESAJLARI' AYRILIK GETİRDİ
Ünlü oyuncu Aslı Enver, eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili ortak arkadaşlarının bir davetinde tanıştıktan sonra birliktelik yaşamaya başladı. Çift koronavirüs salgını sonrası telefon üzerinden ilişkilerini yürütmeye devam ediyordu. Karantina süreci boyunca birbirlerini sürekli arayan ikili ilişkilerinin duyulmasını istemiyorken aşkları basına yansıdı. Sürpriz aşktan sonra Kerem Tunçeri'ye ait olduğu iddia edilen bazı mesajlar arka arkaya ifşa edildi. Yaşananlardan sonra çift yollarını ayırdı.
EŞİNİ KAYBETTİ
Ünlü oyuncu Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 53 yaşında hayata veda Oral, Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.
KARANTİNADAN KAÇTI
Filyasyon ekipleri koronavirüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur Sungurtekin'i Beykoz’daki lüks villasında bulamayınca emniyet birimleri harekete geçti. Enes Batur ile kız arkadaşı Sancaktepe'deki öğrenci yurduna yerleştirildi. Enes Batur'un 14 günlük karantina süresinin 8 gününü evde, 6 gününü de yurtta geçirdi.
AŞKLARI YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ
Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, 9 ay süren evliliklerinin ardından tekrar barışmış ve aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak ünlü çift, yine ayrılık kararı aldı. Akçıl ve Kıratlı boşanmalarının ardından defalarca ayrılıp barıştı. Çiftin beraberlikleri adeta yılan hikayesine döndü.
EHLİYETİNE EL KONULDU
Üsküdar'da alkollü araç kullanarak art arda iki araca çarpıp bir kişinin de yaralanmasına neden olan oyuncu Ahmet Kural, "Bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 12 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Kural'ın, kusur durumunu, sosyal ilişkilerini, dosyaya yansıyan kişiliğini gerekçe göstererek 12 bin liralık cezada "İyi hal" indirimi yapmadı. Mahkeme, kusur durumunu gerekçe göstererek Kural'ın ehliyetinin de 10 ay süre ile geri alınmasına karar verdi
'DOSTÇA AYRILDIK'
Oyuncu Hande Erçel, bir süredir aşk yaşadığı Murat Dalkılıç ile ayrıldı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Erçel, "Murat'la ilişkimizi dostça noktalandırdığımızı paylaşmak durumunda hissediyorum" ifadelerini kullandı. Ayrılıktan sonra Murat Dalkılıç'ın, Erçel ile barışmak için birkaç kez harekete geçtiği iddia edildi. Erçel'in adı ise rol arkadaşı Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodularına karıştı.
"İNGİLTERE'DE BÜYÜDÜM!"
Son dönemde açıklamaları ve pandemiye rağmen düzenlediği ev partileriyle gündeme gelen 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, Sorgu Sual programına katıldı. Programda kendisine yöneltilen, "İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?", "Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?" ve "Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?" sorularına cevap veremeyen Şahin, zor anlar yaşadı. Bir ara stüdyodan ayrılan model, daha sonra sakinleşerek geri döndü. Birçok soruyu yanıtsız bırakan Şevval şahin, "Fahrettin Koca’yı tanıyor musunuz?" sorusuna "Pas" yanıtını verdi.
Şahin'ın bu sorulara yanıt verememesi sosyal medyada gündem oldu.
Çıkan haberlerin ardından Şevval Şahin, "İstiklal Marşı'nı okusaydım örnek Türk kadını mı olacaktım? Tavırlardan dolayı rahatsız oldum, okuyamadım. Ben o anların yayınlanmayacağı konusunda söz almıştım fakat yayınladılar, onlara dava açıyorum. Beni bilen biliyor. 6 yaşından beri İngiltere'de büyüdüm. Bütün eğitimimi İngilizce aldım, bazı konuları bilmemem normal. Bu beni daha az mı Türk mü yapıyor? Sanmıyorum." açıklamasını yaptı.
Yaşananlardan sonra pek çok ünlü isim Şahin'e destek verdi.
BERGÜZAR'IN ÖZEL HABERİ!
Mart ayında oğlu Han'ı kucağına alarak ikinci kez annelik duygusunu yaşayan oyuncu Bergüzar Korel, bikinili paylaşımlarıyla uzun süre konuşuldu. Korel, adeta kendi haberini yaptı. Ünlü oyuncu fotoğraflarını, "Bergüzar Korel, bikinili yakalandı. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kilolu haliyle dikkat çekti. 4 ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren ünlü oyuncunun kilolu hali gözlerden kaçmadı. Doğum kilolarından hala kurtulamadığı gözlenen Bergüzar Korel'in saklanma çabaları ise işe yaramadı. Doğum sonrası aldığı kilolar ve selülitleri ile dikkat çeken Bergüzar Korel'in bu görüntüsü şaşkınlık yarattı. Çevrenin şaşkın bakışları arasında tatilini sürdüren Bergüzar Korel'i görenler, 'Eski halinden eser yok' demekten kendilerini alamadı. Bu görüntüsü ile sosyal medyada eleştiri okları ve hakarete varan yorumlar ile alay konusu olan Bergüzar Korel'in şok değişimi için yana kaydırabilirsiniz. Sizleri yormak istemedim, iyi yazlar olsun..." mesajıyla paylaştı. Korel'in paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
SİNEM ANNE OLDU
2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın kız bebekleri Lalin dünyaya geldi. Doğuma girdiğini söyleyen İmirzalıoğlu, "Her anında Sinem'in yanındaydım." ifadelerini kullandı.
KENAN IŞIK'IN SON DURUMU
'Kim 1 milyon İster?' adlı yarışmanın sunucusu, Devlet Tiyatroları Yönetmeni ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nın eski Genel Sanat Yönetmeni Kenan Işık, 2014'ün mart ayında gittiği spor salonunda saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu yere düşerek, kafasına aldığı darbe sebebiyle beyin kanaması geçirmişti. Uzun bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra Almanya'ya bir kliniğe götürülen Kenan Işık'ın son sağlık durumuyla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Işık'ın iyileşme sürecinde olduğu ve gözleriyle de olsa iletişim kurabildiği haberleri gündeme geldi. Beril Işık, eşi Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili çıkan haberlerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Beril Işık, eşi Kenan Işık'ın durumunda değişiklik olmadığını kaydetti. Beril Işık, "Kenan'ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı" ifadelerini kullandı.
ALİŞAN VE AİLESİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
İstanbul'dan İzmir'e giden Alişan'ın kullandığı cip, Manisa Çerkezosmaniye Mahallesi yakınlarında iki aksın kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildikten sonra 30 metre sürüklendi. Alişan ile yanında bulunan eşi Buse Varol ve 2 yaşındaki oğulları Burak Tektaş kazayı şans eseri yara almadan atlattı.
İFŞA DAVASINDA HAPİS
Oyuncu Berk Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla yargılanan eski eşi Merve Şarapçıoğlu hakkındaki dava karara bağlandı. Şarapçıoğlu, "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından duruşma salonu önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Berk Oktay, davayı geri çekmesi için tehdit edildiğini söyledi. Oktay, konuyla ilgili şunları ifade etti: 'Bu benim namus davamdır' diye başından beri söyledim ve namus davamdan asla geri adım atmadım. Allah'a çok şükür bugün soyadımın bütün namusu temizlenmiştir. Türk adaletine her zaman güvendim. Sonucunda da adalet yerini buldu. Bu dava emsal bir davadır. Herkese örnek olmasını dilerim. Kimse de peşini bırakmasın böyle şeylerin ve kimse de böyle bir şey kalkmasınlar. Adalet yerini bulmuştur.
KARANTİNANIN İLK AYRILIK HABERİ
Karantina günlerinden ilk ayrılık haberi Kutsi ve Feyza Çıpa çiftinden geldi. Ünlü şarkıcı Kutsi ile Feyza Çıpa, 2014 yılından beri aşk yaşıyordu. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan çift, ayrılık kararı aldı. Çıpa, ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi. "Evet, bitti" diyen Feyza Çıpa, konuyla ilgili şunları söyledi: Kutsi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum ve basın mensubu arkadaşlarıma bu konuda gösterecekleri saygı için şimdiden teşekkür ediyorum.
SÜRPRİZ AŞK
Ünlü şarkıcı Hakan Altun, yalnızlığını oyuncu Gonca Vuslateri ile sonlandırdı. Altun ile aşk yaşadığını itiraf eden Vuslateri, "Çok mutluyuz" açıklamasını yaptı. Çift, birlikteliklerini de bu fotoğrafla duyurdu.
HACK'LENDİ
Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu’nun cep telefonu hack’lendi. Müstehcen görüntüleri internete sızdırılan oyuncu suç duyurusunda bulundu. Bekiroğlu'na sosyal medyada büyük destek geldi.
HALİL SEZAİ CEZAEVİNE GİRDİ
Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin, 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği görüntüler büyük yankı uyandırdı. Sezai, "Bu adam yan komşum. 5 aydır bizi rahatsız ediyor. Aylardır ‘gel lan’ tekliflerini reddettim. İçip içip, ana bacı söverken sabır çektim. Silah çekmesine, bahçeye 30 adam yığmasına girmiyorum bile. Bu raddeye gelmemin süreci var." dedi. Bir süre cezaevinde kalan ve tutuklu yargılanan Sezai, 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye oldu.
NURŞANİ'Yİ KAYBETTİK
Gırtlak kanserine bağlı olarak tedavi görmekte olan ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani, hayatını kaybetti. Nurşani'nin ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.
'İHANETİ ÖĞRENDİ, BOĞAZINA BIÇAK DAYADI'
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi sunucu Melisa Emirbayer ile aldattı. Bunu öğrenen Ciğerci, Emirbayer’i bulup boğazına bıçak dayayarak “kocama yaklaşma” diye tehdit etti! Skandal olayı duyuran Seren Serengil, bunları kendisine Emirbayer’in anlattığını söyledi. Melisa Emirbayer, magazin gündemine bomba gibi düşen iddia sonrası Instagram hesabından bir açıklama yaptı: "Seren Serengil'in dediği her şey doğrudur. Maruz kaldığım tehditler vb. her şey doğrudur. Aslı olmayan üstüme atılan iftiralar için savcılığa başvuruda bulunuldu. Buradan yanımda olan herkese teşekkür ediyorum."
ENES BATUR KAZA GEÇİRDİ
Ünlü Youtuber Enes Batur ölümden döndü. Etiler'de trafik kazası geçiren Batur'un otomobili kullanılamaz hale geldi. Yaşadığı olay sonrası şoka giren Batur, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası şok geçiren Batur'u olay yerine gelen sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşları teselli etti.
ALEYNA SEVGİLİSİNDEN AYRILDI
Popçu Aleyna Tilki, bir süredir modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş ile aşk yaşıyordu. Çiftin arasına karantina girdi.
BEBEĞİNİ KAYBETTİ
Bir dönemin ünlü şarkıcısı ve oyuncusu Petek Dinçöz, ikinci kez anne olmaya hazırlanırken "Annelik heyecanım yarıda kaldı" diyerek bebeğini kaybettiğini duyurdu. Petek Dinçöz, 2014'te iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturdu. İrfan Aslan adında bir oğlu bulunan Dinçöz, ikinci kez anne olmak için gün sayıyordu. Ancak 40 yaşındaki şarkıcıdan üzücü haber geldi.
SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, açıklamaları, paylaşımları ve davranışlarıyla sık sık gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda sanat direktörü Burak Dayı ile yollarını ayıran Boluğur, pandemiye rağmen maske takmadığı için iki kez ceza yediğine ilişkin haberlerle de adından söz ettirdi.
35 YIL HAPİS İSTEMİ
Rubato grubunun solisti Özer Arkun’un evlilik hazırlığı yaptığı kız arkadaşı B.Y’yi darp etti. Hazırlanan iddianamede sanık Arkun’un 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Arkun'un sevgilisine fırlattığı bardak silah olarak kabul edildi.
DAVALIK OLDULAR
Mustafa Sandal hayatını anlattığı “Beni Ağlatma” adlı kitabında Tuba Ünsal’la aşkının yanı sıra Defne Samyeli’yle gözlerden uzak yaşadığı ilişkiyi de anlattı. Defne Samyeli, "Beni Ağlatma" kitabında gerçek dışı iddialarla kendisine yer verdiği Mustafa Sandal'a dava açtı.
4 YILLIK EVLİLİK BİTTİ
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, dört yıl önce evlendiği Duygu Kumarki ile geçtiğimiz günlerde ayrıldı. Bir kız çocuğu sahibi olan çift, Beykoz Adliyesi’nde yapılan duruşmayla tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.
AŞK İLANI
Hakların çıkan aşk dedikodularını bir süre yalanlayan basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin birlikteliklerini ilan etti.
BOŞANIYORLAR MI?
Daha önce haklarında boşanma iddiaları çıkan ve bu haberleri yalayanlayan şarkıcı Emrah ile Sibel Erdoğan'ın ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.
BOŞANDILAR
'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile evlenmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Ersubaşı, kızı ve eşi ile fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyordu ancak şaşırtan bir gelişme yaşandı. İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıktı. Ancak bir sonra süre çift, aralarındaki buzları eritti.
SÜRPRİZ AŞK
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile aşk yaşamaya başladı.
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