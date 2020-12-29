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Magazin dünyasında 2020 böyle geçti - Magazin haberleri

Magazin dünyasında 2020 böyle geçti

Bir yılı daha geride bırakıyoruz... Ünlüler dünyası için de 2020 yılı pandemi gölgesinde geçse de pek çok olay yaşandı. Bazı gelişmeler ise Türkiye gündemine bile taşındı. İşte boşananlar, evlenenler, sevgilisine şiddet uygulayanlar ve aramızdan ayrılanlar...

29.12.2020 - 08:31 | Güncelleme: MAGAZİN

  • BU YILIN EN ÇOK KONUŞULAN AŞKI

    Bu yılın en sürpriz aşkı hiç şüphe yok ki Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya birliteliğiydi. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile komedyen Cem Yılmaz, Mart ayında Atina'da görüntülenmişti. Bu görüntülerin ardından sürpriz aşk magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Ancak çiftin aşkı uzun sürmedi. Karantina sürecini birlikte geçiren Yılmaz ve Sarıkaya ayrılık kararı aldı.

  • 'HUYSUZ VİRJİN'İ KAYBETTİK

    Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti. Daha önce "Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun bu isteği, vasiyetinde yazılı olmadığı için yerine getirilemedi.

  • 21 OCAK'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

    Ünlü oyuncu Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz'un birlikteliği de şiddet iddiasıyla bitti. Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, kasten yaralama ve Hakaret suçlarından Ozan Güven’in 3 yıl 8 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanması istendi. Güven, 21 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.

  • NUR YERLİTAŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Beyin kanseri tedavisi gören Nur Yerlitaş hayata veda etti. Ünlü modacı Şişli Fulya'daki evinde yaşamını yitirdi. 64 yaşındaki Yerlitaş'ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu.

  • HADİSE: İLİŞKİYİ NOKTALADIM!

    Son dönemin en çok konuşulan birlikteliklerinden olan Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinden de ayrılık haberi geldi. Ünlü şarkıcı, yaklaşık 8 aydır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldığını duyurdu. Hadise, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın." ifadelerini kullandı. Ancak bir hafta sobra çiftin barıştığına dair iddialar basına yansıdı. İkiliden bu konuyla ilgili bir doğrulama gelmedi.

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