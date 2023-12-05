"Tapınak, her ne kadar temel seviyesine kadar korunmuş olsa da alandaki dağılmış mimari yapı parçaları bize, kazdıktan sonra burayı yeniden restore edebileceğimizi gösteriyor. Sikkeler üzerinde tapınağın tasviri bulunuyor. Bu yıl hedefimiz kazabildiğimiz alanı tamamlamak, gelecek yıl da inşallah kazıyı tamamlayıp çok kısa sürede restorasyon aşamasına geçmek. Kazıda toprak altını bilemeyiz ancak yapının boyutu küçük olduğu için eldeki veriler çalışmanın çok uzun sürmeyeceğini gösteriyor. Birkaç metre kazdıktan sonra tüm bilimsel verilere ulaşacağımızı umuyoruz."

Doç. Dr. Fatih Erhan, tapınağın temel kısmında büyük bir "kara taş"ın yer aldığına ilişkin bilgiler olduğunu, Karataş ilçesinin adının buradan gelmiş olabileceği ihtimalinin değerlendirildiğini sözlerine ekledi.