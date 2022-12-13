Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel İstanbul'da magandadan motosikletliye baltalı tehdit! - Güncel haberler

Arnavutköy'de tartıştığı motosikletliyi baltayla tehdit etti

İstanbul'da korku dolu anlar yaşandı. Arnavutköy'de meydana gelen olayda bir kişi, ters yöne girdiğini iddia ettiği motosikletliyi baltayla tehdit etti

Giriş: 13.12.2022 - 09:51 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da magandadan motosikletliye baltalı tehdit! - Güncel haberler
Magandadan motosikletliye baltalı tehdit!
0:00 / 0:00
DHA

Arnavutköy'de ters yöne girdiğini iddia ettiği motosikletliyle tartışan esnaf, eline aldığı baltayı sallayarak tehditler savurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, 4 Aralık Pazar günü öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ters yöne giren motosiklet sürücüsü ile çevredeki esnaf arasında tartışma başladı.

"KESERİM SENİ" DİYEREK TEHDİT ETTİ

Tartışma sırasında motosiklet sürücüsü, esnafın saldırısıyla yere düştü. Bir süre sonra esnaf, eline aldığı baltayla 'keserim seni' diyerek tehditler savurdu.

Çevredekilerin araya girmesiyle esnaf olay yerinden uzaklaştırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Mehmetçiğin özverisi afetzedeleri duygulandırdı
Mehmetçiğin özverisi afetzedeleri duygulandırdı
Otomobilde silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobilde silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Hollanda'da Türk kökenli ilk belediye başkanı Şahin göreve başladı
Hollanda'da Türk kökenli ilk belediye başkanı Şahin göreve başladı
Zelenskiy'den Rusya'ya
Zelenskiy'den Rusya'ya "Noel'de geri çekilme" çağrısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.