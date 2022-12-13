Magandadan motosikletliye baltalı tehdit!

DHA'nın haberine göre olay, 4 Aralık Pazar günü öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ters yöne giren motosiklet sürücüsü ile çevredeki esnaf arasında tartışma başladı.

Arnavutköy'de ters yöne girdiğini iddia ettiği motosikletliyle tartışan esnaf, eline aldığı baltayı sallayarak tehditler savurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tartışma sırasında motosiklet sürücüsü, esnafın saldırısıyla yere düştü. Bir süre sonra esnaf, eline aldığı baltayla 'keserim seni' diyerek tehditler savurdu.