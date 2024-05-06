Madrid Açık Tenis Turnuvası'nı erkeklerde Rublev kazandı
Madrid Açık Tenis Turnuvası'nı erkeklerde Rus tenisçi Andrey Rublev kazandı
Madrid Açık Masters Tenis Turnuvası'nı, tek erkeklerde Kanadalı Felix Auger-Aliassime'yi 2-1 yenen Rus Andrey Rublev kazandı.
İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı toprak kort turnuvasının finalinde, 7 numaralı seribaşı Rublev ile dünya klasmanının 35 numarası Auger-Aliassime karşılaştı.
2 saat 48 dakika süren final mücadelesini 4-6, 7-5 ve 7-5'lik setlerle 2-1 kazanan Rublev, Masters turnuvalarındaki 2, kariyerindeki 16. tekler şampiyonluğunu elde etti.