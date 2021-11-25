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Madonna'ya tepki: Yeter artık! - Magazin haberleri

Madonna'ya tepki: Yeter artık!

Madonna, vücudunun büyük bir kısmını açıkta bırakan ve photoshop'lu olduğu öne sürülen iddialı fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Dünyaca ünlü şarkıcıya hayranları, "Neden?" ve "Yeter artık!" sözleriyle tepki gösterdi

25.11.2021 - 13:06 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Popun kraliçesi Madonna, Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yatakta verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınlayan Madonna, gönderileriyle hayranlarından tepki topladı.

    63 yaşındaki ünlü yıldız, aralarında kalçasını ve göğüslerini tamamen açıkta bırakan fotoğrafların da yer aldığı paylaşımlarla eleştirilere maruz kaldı.

  • "NEDEN MADONNA?"

    Takipçileri, Madonna'nın gündeme gelmek için bu tarz fotoğraflara ihtiyacı olmadığını içeren mesajlar yazdı. Bir kullanıcı, "Neden?" yazarken, başka bir takipçisi ise, "Bize poponu göstermeyi bırak. Yeter artık! Çok bayağı görünüyorsun." yorumunda bulundu.

  • "ÇOCUKLARIN SENİNLE GURUR DUYUYORDUR!"

    Dördü evlatlık toplam altı çocuğu olan Madonna'ya yönelik, "Çocukların seninle gurur duyuyordur!" şeklindeki kinayeli mesaj da dikkat çekenler arasındaydı.

    Madonna'nın çok genç görünen yüzü için aşırı photoshop uygulandığını öne sürenler de oldu.

  • PHOTOSHOP SKANDALIYLA GÜNDEMDEYDİ

    Madonna, mart ayında photoshop skandalıyla gündeme gelmişti. 2015’te Rebel Heart albümünün tanıtımı için Instagram’da paylaştığı fotoğrafının aslında Avustralyalı Amelia Goldie’ye ait olduğu, 28 yaşındaki kadının vücuduna kendi yüzünü photoshop ile yerleştirdiği iddia edilmişti.

  • Sosyal medya platformu TikTok’ta kendi fotoğrafını paylaştığı ve iddiasını gündeme getirdiği videosu viral olan Goldie, Madonna’nın 2015’teki fotoğrafının hala resmi Instagram hesabında bulunduğunu söylemiş, Madonna’nın ekibine Instagram üzerinden iki kez ulaşmaya çalıştığını ancak yanıt alamadığını belirtmişti. Goldie, fotoğrafın asıl sahibinin kendisi olmasından gurur duyduğunu da söylemişti.

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