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        Haberler Dünyadan Madonna'nın son hali hem beğenildi hem hayal kırıklığı yarattı - magazin haberleri

        Madonna'nın son hali hem beğenildi hem hayal kırıklığı yarattı

        Met Gala'daki sade ve doğal görünümü beğeni toplasa da dikkatli hayranları Madonna'nın hayal kırıklığı yaratan değişimini yakaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 12:21 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:26
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        Dikkatli hayranları değişimi yakaladı
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        Madonna hafta başında Met Gala'da son zamanlardaki en doğal haliyle boy gösterdi. 2023 Grammy Ödülleri'nde dolgun yanakları ve abartılı dudaklarıyla 'tanınmaz halde' olarak damgalanan 66 yaşındaki pop yıldızı, kırmızı halıdaki gerçek haliyle Instagram fotoğraflarından oldukça farklı görünüyordu.

        Madonna Met Gala'ya krem rengi ipek takımla katıldı

        Instagram paylaşımlarında filtrenin dozunu yüksek tutan Madonna, kırmızı halı pozlarında oldukça farklı görünüyordu. Ancak bu hali, aşırı dolgulu 2023 Grammy görünümüne göre daha doğal olduğu için hayranlarının beğenisini topladı.

        2023 Grammy Ödülleri'ndeki aşırı dolgulu yanaklarıyla eleştirilmişti

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        Dikkatli hayranları, krem rengi ipek bir takım elbiseyle poz veren Madonna ile ilgili bir detayı daha yakaladı. 'Popun Kraliçesi', sade stiliyle beğeni toplasa da hayranları onun bir özelliğindeki değişime odaklandı: İkonik aralık dişleri.

        "Dişlerini değiştirmiş", "Efsanevi dişlerinin arasındaki boşluk nerede?" soruları sosyal medyada peş peşe geldi.

        Bazı hayranları Madonna'nın diş görünümünün kalıcı bir diş dönüşüm olup olmadığını merak etti. 14 Ekim 2023 ile 4 Mayıs 2024 arasında gerçekleştirdiği 'Celebration' (Kutlama) adlı turnesinde ön dişlerinin aralık olduğuna dikkat çeken hayranları, bu görünümün Madonna'ya özgü olması nedeniyle değişime üzüldüklerini dile getirdi.

        Bir hayranının; "Umarım kaplama yaptırmamıştır. Met Gala'da gülümsediğinde hemen fark ettim. Madonna yaklaşık bir hafta önce en sevdiği diş hekimine gittiğini belirten bir paylaşım yapmıştı. Kesinlikle bir şey yaptırmış ve bundan hoşlanmadım" sözleri dikkat çekti.

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        #Madonna
        #MET Gala
        #filtre
        #Estetik

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