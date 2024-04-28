Madonna konserinde sahne sırası Salma Hayek'in

"YAŞA MADONNA!"

Ünlü oyuncu, hem İngilizce hem de İspanyolca yazdığı notunda; "İkonik kutlama turnenin bir parçası olmama izin verdiğin için çok teşekkür ederim. Bu unutulmaz gece, değerli hazinelerle dolu çantamda" dedi. Hayek, ayrıca; "Yaşa Meksika", "Yaşa Madonna" notlarını da paylaştı.