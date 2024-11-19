Madonna: Hayatımı filme sığdıramıyorum, dizi mi yapsam?
Biyografi filminin yönetmenliğini ve ortak senaristliğini üstlenmeye hazırlanan Madonna, şimdiye dek hazırlık kısmında başarılı olamadığı itirafında bulunurken; "Hayat hikâyemi diziye mi yoksa uzun metrajlı filme mi çevirsem?" diye sordu
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Madonna, kendi hayatıyla ilgili bir biyografi filmi yapmanın kolay bir yol olmadığını söylerken, neden bugüne kadar istediği gibi ilerleme kaydedemediğini açıkladı.
66 yaşındaki 'Popun Kraliçesi', yıllardır hayatını konu alan bir film yapmaya çalışmasıyla ilgili sosyal medya açıklamasında samimi itiraflarda bulundu.
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Kendi hayatının filmini yönetmeye hazırlanan ve ortak senaryo yazarlığını üstlenen Madonna, başarılı olmadığı için bunu bir televizyon dizisine çevirip çevirmemesi gerektiği konusunda kararsızlığını ortaya koydu.
“Los Angeles'ta günlerce uğraştıktan, yapımcıları ve menajerleri dinledikten sonra filmimi neden yapamadığımı söyleyeceğim" diyen Madonna, 4 yıldır üzerinde çalıştığı filmi için kendisine; "Ölçeği küçült, daha küçük düşün" dediklerini söyledi. Ünlü şarkıcı; "Hayatımdaki her şeye meydan okunacağını fark ettim” diye konuştu.
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“Benim için kolay yolculuk yok. Sanırım minnettar olmalıyım. Bu beni kalıpların dışında düşünmeye zorluyor" diyen Madonna; "Normal bir hayatım olmadı. Bunu normal yollarla yapamam. Yaratıcı arkadaşlarımla vakit geçirmek, devam etmek için ihtiyacım olan motivasyondu" ifadesini kullandı.
"Kendimizi daraltıp küçültemeyiz. Hayatta bir şeyi yeterince istersen, tüm evren onu elde etmene yardım etmek için işbirliği yapar" diyen ünlü yıldız, "Hayat hikayemi diziye mi yoksa uzun metrajlı filme mi çevirsem? Cevap vermeden önce düşünün" notunu yazdı.
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Bir ilke imza atarak kendi biyografisini yönetecek olan Madonna'nın senaryoyu Oscar ödüllü Diablo Cody ile birlikte yazacağı açıklanmıştı.
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Filmi hakkında yaptığı ilk yorumda Madonna, şunları söylemişti: Bir sanatçı, müzisyen, dansçı ve bir insan olarak hayatın beni bu dünyada yoluna koymaya çalıştığı inanılmaz yolculuğu anlatmak istiyorum. Bu filmin odak noktası her zaman müzik olacak. Müzik devam etmemi sağladı ve sanat beni hayatta tuttu. Çok fazla anlatılmamış ve ilham verici hikaye var ve bunu benden daha iyi anlatacak kimse yok. Hayatımın hız trenini sesimle ve vizyonumla paylaşmak çok önemli.