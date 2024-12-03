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        Haberler Dünyadan Madonna babası ve çocuklarını bir araya getirdi - magazin haberleri

        Madonna babası ve çocuklarını bir araya getirdi

        Madonna, altı çocuğu ve 93 yaşındaki babasını bir araya getirdiği sıcak aile fotoğrafını sosyal medyada paylaşırken, "Zaman geçtikçe etrafımda dans eden ve bana her gün ders veren bu mikro yaşam mikrokozmozlarına daha çok minnettar oluyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 14:22 Güncelleme: 03.12.2024 - 14:22
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        Ailesini bir araya getirdi
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        Madonna, sık sık çocuklarıyla fotoğraflarını paylaşsa da babasıyla nadiren verdiği pozlardan birini sosyal medyadan paylaştı.

        Şükran Günü için Hamptons'taki evinde çocukları ve babasıyla bir araya gelen 66 yaşındaki 'Popun Kraliçesi', çekilen kareleri hayranlarına gösterdi.

        93 yaşındaki babası Silvio, çocukları Lourdes Leon (28), Rocco Ritchie (24), David Banda (19), Mercy James (18), ikizler Stella ve Estere (12) Madonna'nın etrafını sardı ve ortaya sıcak aile fotoğrafları çıktı.

        "Ailelerin bir parçası olarak doğuyoruz ve kendimizinkini yaratıyoruz" diyen Madonna, "Zaman geçtikçe etrafımda dans eden ve bana her gün ders veren bu mikro yaşam mikrokozmozlarına daha çok minnettar oluyorum" mesajını paylaştı.

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        Grammy ödüllü şarkıcı, ailesinin bu yıl çok sayıda kayıp yaşadığını belirtti. Kardeşi Christopher Ciccone, ekim ayında 63 yaşında kanserden hayatını kaybetti. Bir ay öncesinde de üvey annesi Joan 81 yaşında hastalıktan yaşama veda etmişti.

        “Babam metanetle karşıladı. Karısını kaybettikten hemen sonra kardeşim Christopher'ı gömdüğümüzde mezarlıkta ağladığını görmek, asla unutamayacağım bir an oldu" diyen Madonna, "Şükran Günü'nde onunla ve tüm çocuklarımla vakit geçirmek ruha ilaçtı" yorumunu yaptı.

        Madonna’nın 28 yaşındaki erkek arkadaşı Akeem Morris de Şükran Günü'nde Madonna ve ailesine katıldı. Ünlü şarkıcı, sevgilisinin fotoğrafını da paylaştı.

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        #Madonna
        #aile

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