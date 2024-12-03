Madonna babası ve çocuklarını bir araya getirdi

Madonna, sık sık çocuklarıyla fotoğraflarını paylaşsa da babasıyla nadiren verdiği pozlardan birini sosyal medyadan paylaştı.

Şükran Günü için Hamptons'taki evinde çocukları ve babasıyla bir araya gelen 66 yaşındaki 'Popun Kraliçesi', çekilen kareleri hayranlarına gösterdi.

93 yaşındaki babası Silvio, çocukları Lourdes Leon (28), Rocco Ritchie (24), David Banda (19), Mercy James (18), ikizler Stella ve Estere (12) Madonna'nın etrafını sardı ve ortaya sıcak aile fotoğrafları çıktı.

"Ailelerin bir parçası olarak doğuyoruz ve kendimizinkini yaratıyoruz" diyen Madonna, "Zaman geçtikçe etrafımda dans eden ve bana her gün ders veren bu mikro yaşam mikrokozmozlarına daha çok minnettar oluyorum" mesajını paylaştı.

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Grammy ödüllü şarkıcı, ailesinin bu yıl çok sayıda kayıp yaşadığını belirtti. Kardeşi Christopher Ciccone, ekim ayında 63 yaşında kanserden hayatını kaybetti. Bir ay öncesinde de üvey annesi Joan 81 yaşında hastalıktan yaşama veda etmişti.