Madeni para koleksiyonu yapan adam neden 45 yıllık birikimini bozmak zorunda kaldı?
İnsanlar hobi edinmeyi severler ve bazı hobiler zamanla koleksiyona dönüşebilir. Bu noktada, 45 yıldır madeni para biriktiren bir adamın ilginç hikayesi ön plana çıkıyor. Peki, bu uzun süreli koleksiyon nasıl başladı? İşte, sizin için 45 yıldır bulduğu paraları biriktiren adamın hikayesi!
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Koleksiyon yapmak, bir kişinin belirli bir tema veya kategori altında biriktirdiği nesnelerin toplamıdır ve kişisel zevkleri yansıtır. Ancak bazı hobiler tuhaf bir hale bürünebilir. Amerikalı 73 yaşındaki Otha Anders adlı bir adam 45 yıldır madeni para biriktiriyor. İşte, bu adama dair detaylar...
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BİRİKTİRMEYE NASIL BAŞLADI?
İlk bulduğu madeni paradan sonra Anders, para yığınının büyümeye başladığını ve sonunda para harcamayı bıraktığını ve her satın alma işleminde paranın üstünün en az üç ila dört kuruş içerdiğinden her zaman emin olduğunu söyledi.
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FAZLA PARA TEKLİF EDİLMESİNE RAĞMEN KABUL ETMEDİ
ABD hükûmetinin madeni para kıtlığı çektiği dönemde, insanlara teslim ettikleri her 100 dolar değerindeki kuruş karşılığında 25 dolar veriyordu. Ancak Anders bu fırsata rağmen biriktirdiği madeni paraları vermek istemedi.
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PARALARININ MANEVİ BİR DEĞERİ VARDI
Anders, günlük minnettarlığı ile kuruşların ortaya çıkışı arasında bir ilişki olduğunu fark etti. Kendisini daha az minnettar hissettiği günlerde, yerde kuruş bulurdu. Bu günlük ritüel, koleksiyonuna benzersiz bir anlam eklemiş oldu.
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Ayrıca bu kuruşlar, güzel bir maaş gününden fazlasını temsil ediyor. Her kuruşu, durup minnettarlığını ifade etmesi için bir hatırlatma olarak gördü. İster arabasına gaz alırken ister bir mağazada bir kuruş bulsun, bu onun için anın kıymetini bilmesi için bir fırsattı.
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ÇEVRESİNDEN ASLA PARA KABUL ETMEDİ
Anders birikim yaparken dikkate değer bir ilkeye sadık kaldı: En yakın aile üyelerinden bile, kimseden hediye olarak madeni para kabul etmedi. Onun maneviyatı ile gerçekten bularak koleksiyonuna eklediği paralar arasındaki bu güçlendirici bağlantı, uygulamanın önemini güçlendirdi.
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5 ADET 20 LİTRELİK DAMACANA DOLDURUNCA DURMA HEDEFİ VARDI
Anders’ın beş adet 20 litrelik sürahiyi doldurma hedefi olarak başlayan şey, çok daha büyük bir girişime dönüştü. Anders, ilk hedefine ulaştıktan sonra bile devam etme zorunluluğu hissetti. Sonunda paralarla dolu 15 adet 20 litrelik damacanası vardı.
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PARASINI VERMEK ZORUNDA KALDI
Anders’ın ev sahibinin sigorta poliçesi kendi tahsilatını karşılamadığından biriktirdiği parayı istemeyerek bankaya teslim etmek zorunda kaldı. Banka, Anders'ın 513.614 penilik koleksiyonunun değerinin 5.136 doların üzerinde olduğu belirledi.
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TOPLAM PARAYI SAYMAK 5 SAAT SÜRDÜ
5 saat süren para sayma işleminde damacanalar balta ve çekiçle kesilerek açıldı. Çıkartılan paralar, plastik kovalarla para makinesine döküldü. Anders makinenin yanına oturdu ve koleksiyonunun tezgahtan aşağı inişini izledi.
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Banka çalışanları her 20 dakikada bir bozuk para çantasını değiştirmeye geldiler çünkü para makinesi çantalarının her 50 dolardan sonra değiştirilmesi gerekiyor.
Kaynak: ABC News, Fast Company, The News Star
Fotoğraf kaynakları: YouTube