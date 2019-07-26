Sıvı ve elektrolit kaybını yerine koyuyor

Vücut sıvılarında yer alan elektrolitler; kalp, sinir ve kas fonksiyonlarının düzenli çalışmasını sağlıyor. Sıcak yaz günlerinde terle kaybedilen sıvı ve elektrolit kayıplarının yerine konulmasında sağlıklı bir tercih olarak öne çıkan maden suyu, içeriğinde bulunan bikarbonat, klorid, potasyum ve sodyum sayesinde terleme ile kaybedilen mineralleri yerine koyuyor.