Maden suyu; diğer bir adıyla mineralli su, yeraltı sularıyla elde edilen, içerisinde toplam 250 mg\l’den fazla çözünmüş katı madde bulunan su çeşididir. İçerisinde florit, sülfat, klorit, kalsiyum, bikarbonat, magnezyum, demir sodyum, karbondioksit barındırır. Aynı zamanda çözünmüş mineral tuzları da barındırdığından insan sağlığı için tam bir mineral deposu görevi görür. Maden suyu, taşıdığı mineral ve karbondioksitle birlikte çatlaklardan dışarı sızarak yeryüzüne ulaşır. Bu nedenle içeriği tamamen doğaldır. Maden suyu ph değeri; 5,38-8,79 aralığını taşır.
Maden Suyunun Cilde Faydaları Nelerdir?
- Maden suyu ve soda içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde cildinizin ihtiyacı olan vitamin ihtiyacını karşılar. Sağlıklı, güzel, ışıl ışıl bir cilde kavuşmanıza yardımcı olur.
- Maden suyu; astringent yani büzücülük özelliği sayesinde genişlemiş gözenekleri sıkılaştırır, pürüzsüz bir cilt sağlar.
- Maden suyu ve soda doğal antibakteriyel olduğundan cilt üzerinde birikmiş olan yağı ve kiri temizlemekte çok etkilidir.
- Maden suyu ve soda cildi gerginleştirir, sıkılaştırır. Böylece sıkı ve zinde bir cilt yapısına sahip olursunuz.
- Maden suyu ve soda doğal cilt nemlendiricilerindendir, düzenli kullanımı sayesinde cilt kuruluğunu önler.
- Maden suyu ve soda sivilcelerden kurtulmak için en etkili maddelerdendir. Sivilcelerin kurumasını yardımcı olup kısa sürede sivilceleri yok eder.
- Maden suyunun cilt için en faydalı yönlerinden biri de leke giderici özelliğidir. Maden suyu ile yapılan maskeler lekelerin yok edilmesinde önemli rol oynar.
- Maden suyu ve soda doğal toniklerdendir. Hem ekonomiktir hem de kimyasal içermeden cilt bakımına yardımcı olur.
Maden Suyu Cilde Nasıl Uygulanır?
- Maden suyunu buz kalıbında dondurun ve sabahları bu kalıplarla cildinizi temizleyin. Kısa süre sonra cildinizdeki canlılığı fark etmeye başlayacaksınız.
- Sivilceler için; Özellikle yüz bölgesindeki sivilcelerden kurtulmak için, 1 çay bardağı maden suyu içerisine 3-4 damla limon suyu damlatarak bir karışım elde edebilirsiniz. Sivilce olan bölgelerin üzerine sürebileceğiniz bu karışımı günlük olarak uygulayabilirsiniz.
- Tonik için Maden Suyu: Maden suyunu elma sirkesi ile karıştırıp tonik olarak kullanabilirsiniz. Eğer kokusu kötü gelirse, içine gül suyu veya lavanta damlatabilirsiniz. 8 kaşık maden suyu için 1 kaşık elma sirkesi ideal orandır.
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