Türkiye madencileri uğurluyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden Mehmet Bulut, Remzi Özçelik, Okan Akgül ve Şaban Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı.
Bulut, Akgül ve Yıldırım'ın cenazeleri, hastane morgundan alınarak Ahatlar köyündeki Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin bahçesine getirildi.
Burada taziyeleri kabul eden işçilerin ailelerine, cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da başsağlığı diledi.
Kılınan cenaze namazının ardından cenazeler toprağa verilmek üzere köy mezarlığına götürüldü.
Özçelik'in cenazesi, hastane morgundan alınarak Mamak köyündeki evine getirildi.
Burada helallik alınmasının ardından maden işçisinin naaşı, cenaze namazının kılınacağı köy mezarlığına taşındı.
Cenazeye, işçi Remzi Özçelik'in ailesi, yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer de katıldı.
Soylu, Karaismailoğlu ve AFAD Başkanı Sezer, taziyeleri kabul eden Özçelik'in ailesine baş sağlığı diledi.
Özçelik'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
BABASININ FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ
Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Okan Akgül, baba ocağı Ahlatlar köyünde son yolculuğuna uğurlanıyor.
Aynı köyden Mehmet Bulut ve Şaban Yıldırım’ın da defnedileceği cenaze töreni öncesinde Okan Akgül’ün 2 yaşındaki kızının babasının tabutunun başında yer alan fotoğrafını annesine göstermesi yürekleri dağladı.
Patlamada yaşamını yitiren, evli ve 2 çocuk babası 27 yaşındaki Gökhan Mercan, dün, Amasra'ya bağlı Makaracı köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verilmişti.
BARTIN'DA MADEN FACİASI
Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde saat 18.15 sıralarında bir patlama meydana geldi.
Grizu patlamasında 41 maden işçisi şehit oldu. 11 işçi yaralanırken, hastanelerde tedavileri devam ediyor. 58 işçi de kurtarıldı.
Enerji Bakanı Dönmez, patlama alanını kontrol altına almak için bölümü kapatma kararı aldıklarını açıklarken, Adalet Bakanı Bozdağ da, "Soruşturmayı 5 savcı sürdürüyor. Kafalarda ne kadar soru varsa hepsinin cevabı tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.
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