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        Haberler Gündem Güncel Maden kazasında ölen 8 işçi dualarla anıldı | Son dakika haberleri

        Maden kazasında ölen 8 işçi, facianın 12'nci yılında dualarla anıldı

        Zonguldak'ta maden kazasında hayatını kaybeden taşeron firma çalışanı 8 işçi, facianın 12'nci yıl dönümünde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'ne ait maden ocağında dualarla anıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 15:53 Güncelleme: 07.01.2025 - 15:53
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        Maden kazasında ölen 8 işçi dualarla anıldı
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        Zonguldak'ta maden kazasında hayatını kaybeden 8 işçi, facianın 12'nci yılında dualarla anıldı.

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait ocakta 7 Ocak 2013'te meydana gelen faciada, galeri açma çalışması yapan taşeron firma çalışanı 8 madenci, yerin 630 metre altında metan gazı püskürmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Maden işçileri için kazanın 12'nci yıl dönümünde TTK Kozlu Müessesesi Uzunmehmet Kuyusu başında anma töreni düzenlendi.

        Törene, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Mali Sekreteri Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, sendikanın diğer şube yöneticileri ile madenciler katıldı. Maden işçileri için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. İşçilere mevlit şekeri dağıtıldı.

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