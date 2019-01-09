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HaberlerTeknoloji‘Made in Turkey’i en çok kimler arıyor?

Türkiye ve Almanya'dan sonra en çok Japonlar arıyor

50 ülkeyi ve son 3 yılı kapsayan araştırmaya göre internette “Made in Turkey”i, Türkler dışında en çok Japonlar arıyor

09.01.2019 - 16:39 | Güncelleme: Teknoloji
made in turkey

Türkiye’nin son yıllarda birçok sektörde artan yerli üretim ve ürün trendi internet kullanıcılarının aramalarına da yansıdı. Toplam 50 ülkedeki ‘made in X’ kelimelerine küresel olarak gösterilen ilgiyi inceleyen dijital pazarlama platformu SEMrush’ın sonuçlarına göre, Türkiye, Kore, Kanada gibi birçok ülkeyi geride bırakarak 17’inci sırada yer aldı.

Araştırmadaki bir diğer dikkat çekici sonuç, “Made in Turkey” aramasının Türkiye ve Almanya dışında en çok Japonya’dan gelmesi oldu. Aralık 2015 - Kasım 2018 arasındaki internet aramalarının ortalaması alınarak yapılan araştırmada, Çin aylık 137 bin aramayla ilk sırada yer alırken, Türkiye’nin ortalaması ise 3 bin 928 olarak gerçekleşti.

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren SEMrush Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi Kurumsal İletişim Direktörü Adam Zeidan, Türkiye’de ihracatın dinamosu olarak görülen sektörlerin küresel seviyedeki algısının da yüksek olduğunu belirtti.

Zeidan, şunları söyledi: “Araştırmanın sonuçları bize Türkiye’nin kendi ürünlerine de gösterdiği sadakati ortaya koydu. Made in Turkey ibaresine en fazla ilgi Türkiye ve Almanya’dan olurken, onu Japonya izliyor. Bu da son dönemde Japonların Türk mallarına özel ilgisini gösteriyor. İhracatçıların bu verileri dikkate alarak, potansiyel fırsatları değerlendirebileceğini düşünüyoruz.”

İNTERNETTE HANGİ ÜLKENİN MALLARI DAHA ÇOK ARANIYOR?

2015-2018 aylık ortalama dijital 'made in X' arama oranı

1- Çin             137639

2- Hindistan       99564

3- İtalya            52794

4- Fransa           29042

5- Brezilya         25361

6- Meksika         24280

7- Japonya         22494

8- ABD              22192

9- Almanya        12594

10- Danimarka     7583

11- Vietnam         5606

12- Tayvan           5442

13- Birleşik Krallık 4533

14- Avustralya      4514

15- İspanya          4225

16- Ukrayna         4061

17- Türkiye          3928

18- Kanada           3875

19- Kore               3494

20- Tayland          3003

21- Polonya          2867

22- Romanya        2650

23- İsveç             2567

24- Rusya            2486

25- Bangladeş      2331

26- Tunus           2033

27- Cezayir          1955

28- Portekiz         1792

29- BAE               1681

30- Endonezya     1367

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