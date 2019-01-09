09 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye’nin son yıllarda birçok sektörde artan yerli üretim ve ürün trendi internet kullanıcılarının aramalarına da yansıdı. Toplam 50 ülkedeki ‘made in X’ kelimelerine küresel olarak gösterilen ilgiyi inceleyen dijital pazarlama platformu SEMrush’ın sonuçlarına göre, Türkiye, Kore, Kanada gibi birçok ülkeyi geride bırakarak 17’inci sırada yer aldı.
Araştırmadaki bir diğer dikkat çekici sonuç, “Made in Turkey” aramasının Türkiye ve Almanya dışında en çok Japonya’dan gelmesi oldu. Aralık 2015 - Kasım 2018 arasındaki internet aramalarının ortalaması alınarak yapılan araştırmada, Çin aylık 137 bin aramayla ilk sırada yer alırken, Türkiye’nin ortalaması ise 3 bin 928 olarak gerçekleşti.
Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren SEMrush Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi Kurumsal İletişim Direktörü Adam Zeidan, Türkiye’de ihracatın dinamosu olarak görülen sektörlerin küresel seviyedeki algısının da yüksek olduğunu belirtti.
Zeidan, şunları söyledi: “Araştırmanın sonuçları bize Türkiye’nin kendi ürünlerine de gösterdiği sadakati ortaya koydu. Made in Turkey ibaresine en fazla ilgi Türkiye ve Almanya’dan olurken, onu Japonya izliyor. Bu da son dönemde Japonların Türk mallarına özel ilgisini gösteriyor. İhracatçıların bu verileri dikkate alarak, potansiyel fırsatları değerlendirebileceğini düşünüyoruz.”
İNTERNETTE HANGİ ÜLKENİN MALLARI DAHA ÇOK ARANIYOR?
2015-2018 aylık ortalama dijital 'made in X' arama oranı
1- Çin 137639
2- Hindistan 99564
3- İtalya 52794
4- Fransa 29042
5- Brezilya 25361
6- Meksika 24280
7- Japonya 22494
8- ABD 22192
9- Almanya 12594
10- Danimarka 7583
11- Vietnam 5606
12- Tayvan 5442
13- Birleşik Krallık 4533
14- Avustralya 4514
15- İspanya 4225
16- Ukrayna 4061
17- Türkiye 3928
18- Kanada 3875
19- Kore 3494
20- Tayland 3003
21- Polonya 2867
22- Romanya 2650
23- İsveç 2567
24- Rusya 2486
25- Bangladeş 2331
26- Tunus 2033
27- Cezayir 1955
28- Portekiz 1792
29- BAE 1681
30- Endonezya 1367
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