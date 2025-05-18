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        Haberler Sağlık Madde bağımlılığında psikotik bozukluklar tıbbi destekle tedavi ediliyor | Sağlık Haberleri

        Madde bağımlılığında psikotik bozukluklar tıbbi destekle tedavi ediliyor

        Kilis Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde görevli Uzman Psikolog Nisanur Kendirci, madde bağımlılarında görülen psikotik belirtilerin tıbbi destekle tedavi edilebildiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 13:32 Güncelleme: 18.05.2025 - 13:32
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        Madde bağımlılığında psikotik bozukluklar tıbbi destekle tedavi ediliyor
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        Kendirci, AA muhabirine psikotik duruma sanrılar ve halüsinasyonların eşlik edebildiğini belirtti.

        Sanrıların gerçeğe uygun olmayan düşünce ve inançlar olduğunu ifade eden Kendirci, halüsinasyonun ise kimsenin duymadığı sesleri duyma veya görmediği şeyleri görme olarak tanımlandığını kaydetti.

        Kendirci, "Kişi, 'birileri beni takip ediyor' veya 'birileri bana zarar verecek' düşüncesiyle hareket edebilir. Ayrıca kişi 'Ben herkesten üstünüm, özel yeteneklerim var' diye düşünebilir. Bu düşünceler de zararlı davranışlara yol açabilir" dedi.

        Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde psikotik belirtilerle karşılaşıldığında öncelikli müdahalenin tıbbi destek olduğunu belirten Kendirci, danışan onayıyla hekimlerle iş birliği yapılarak psikolojik ve sosyal destek süreçlerinin sürdürüldüğünü ifade etti.

        Kendirci, psikotik belirtileri görülen danışanların yatış desteği aldığını, tıbbi tedavi sonrası belirtilerde azalma gözlendiğini ve bunun ardından psikolojik destek çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

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