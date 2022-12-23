Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi'ne Nasıl Gidilir? Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi Nerede, Hangi Semtte?

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Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi ilk olarak 1835 yılında Londra’da Marie Tussaud tarafından kurulmuştur. Günümüzde İstanbul’da da açılan müze dünya çapında 24 şehirde sergilenmektedir.

Bu şehirlerin arasında Berlin, Tokya, Amsterdam, Newyork, Hong Kong ve Sydney gibi turizmin yoğun olduğu şehirler bulunmaktadır. Madame Tussauds, sık sık güncellenen içeriği sayesinde bulunduğu şehirlerde, ziyaretçilerin ilgisini asla kaybetmemektedir.

Müze ayrıca, film yıldızları ve sporcu figürleri gibi popüler kültür figürleri de sergilemektedir. Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi’de kimler var? Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi nerede? İşte müze ile ilgili tim merak edilenleri sizler için araştırdık.

Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi'nde Neler Sergilenir?

Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi, dünyaca ünlü kişiliklerin balmumu heykellerinin sergilendiği müzedir. Müzede, çeşitli alanlarda ünlü olan insanların balmumu heykelleri bulunur. Bunlar arasında sinema yıldızları, müzik yıldızları, spor yıldızları, politikacılar, sanatçılar, iş insanları gibi çeşitli kategorilerdeki kişilerin heykelleri yer almaktadır.

Müzede sergilenen heykeller gerçekçi bir şekilde yapılmış ve bazı heykellerin ayrıntıları o kadar gerçekçi ki, heykelin gerçek bir kişi olmadığına inanmak zor olabilir. Müzede sergilenen heykeller arasında, İngiltere Kraliçesi Elizabeth, ABD Başkanı Barack Obama, pop yıldızı Madonna, futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, aktör Johnny Depp ve diğer ünlü kişilikler de bulunabilir.

Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi'nde Kimler Var?

Madame Tussauds müzesi, toplamda 4 farklı alandan oluşmaktadır ve bu alanların her birinde dünyaca tanınan kişilerin heykelleri bulunmaktadır. Müzik bölümünde, Madonna, Murat Boz ve Müslüm Gürses gibi ünlü figürlerin heykelleri bulunmaktadır. Film bölümünde ise başarılı aktör ve aktrislerin, film yıldızlarının heykellerini görebilirsiniz.

Bu kısımda Marilyn Monroe, Johnny Depp, Beren Saat gibi ünlü yıldızların yanı sıra E.T, Shrek, Spider-Man gibi fantastik film karakterlerinin heykelleri de yer almaktadır. Spor bölümünde, dünyaca tanınan ve farklı dallarda yarışmış olan başarılı sporcuların heykellerine bulabilirsiniz. Bu alanda Muhammed Ali, Rafael Nadal ve Messi gibi sporcuları görebilirsiniz. Tarih ve liderler alanında ise geçmişten günümüze tarihe adını kazımış olan önemli kişilerin heykellerine ulaşabilirsiniz. Bu alanda Mustafa Kemal Atatürk, Sabiha Gökçen, Albert Einstein, Kraliçe II. Elizabeth gibi tarihi figürlerin heykelleri bulunmaktadır.

Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi Nerede?

Madame Tussauds Müzesi Taksim meydanına yürüme mesafesiyle 10 dakika uzaklıkta Beyoğlu Hüseyinağa mahallesinde Grand Pera bünyesinde, giriş katında yer almatadır.

Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi'ne, İstanbul'da yer alan çeşitli toplu taşıma araçları ile ulaşılabilir. Özel aracınız varsa, müzeye yönelik yol haritasını kullanarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Müzenin çevresinde, müzeye özel aracı ile ulaşmak isteyenler için özel otoparklar da mevcuttur.

Madame Tussauds Müzesi’ne toplu ulaşımla Kadıköy bölgesinden ziyarete gelecek olanlar, Söğütlüçeşme Metrobüs durağından Zincirlikuyu’ya gelerek M2 Hacıosman – Yenikapı hattına aktarmayla Taksim durağında inerek 5 dakikalık yürüme meseafesiyle müzeye ulaşabilirler. Üsküdar’dan gelecek ziyaretçiler Marmarayı tercih edebilirler.

Üsküdar’dan Marmaray ile Yenikapı durağına gelip oradan M2 metro hattı ile Taksim’e ulaşabilirler.

Ümraniye’den ziyarete gelecekler 522 numaralı otobüsler ile Köprülü Kavşak durağından M2 metro hattına geçiş yaparak Taksim meydanından Grand Pera’ya yürümelidirler.

Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla bölgelerinden en hızlı ulaşımı sağlamak için ziyaratçiler öncelikle 500T numaralı otobüslerle 4.Levent durağına gelerek M2 metro hattına geçiş sağlamalı ve Taksim durağından müzeye 5 dakikalık yürüyüş mesafesini katetmelidirler. Bu yolculuk trafiğin durumuna bağlı olarak ortalama 1 saat sürmektedir.

Avrupa yakasından gelecek ziyaretçiler için Metrobüs hattını tercih etmek daha rahat bir ulaşım sağlayacaktır. Bahçelievler, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece bölgelerinden gelcekler metrobüsle Mecidiyeköy durağında inerek M2 metro hattına aktarma sağlayabilirler.

Esenler, Bayrampaşa hattından ulaşım sağlayacak ziyaretçiler önce Yenikapı – Havalimanı metro hattıyla Yenikapı’ya gelerek M2 Yenikapı – Hacıosman metro hattına aktarma yapıp Taksim durağına ulaşabilirler.

Bağcılar, Güngören civarından gelecekler ise Kabataş – Bağcılar T1 tramvay hattıyla Zeytinburnu durağına gelerek Metrobüse geçiş sağlayabilir ve akabinde Metrobüs ile Mecidiyeköy durağından M2 metro hattıya Taksime ulaşabilirler. Bu yolculuk yaklaşık bir saat sürmektedir.

Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi Hafta Sonu Açık Mı?

Madame Tussauds, Grand Pera'nın giriş katında yer almaktadır. Haftanın her günü açık olan müzeye giriş saati 11.00'dir. Son giriş saati ise 20.00 ve kapanış 21.00'dir. Müzeyi bireysel olarak, 10 kişi ve üzeri bir grup olarak veya okul gezisi olarak ziyaret edebilirsiniz.

Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Madame Tussauds İstanbul web sitesine göre, müze ziyaret için birden fazla seçenek sunar, bunlar arasında birden fazla deneyime erişim içeren avantajlı biletleri de vardır.

Bir seçenek "Combo 1" bileti'dir, bu bilet Madame Tussauds İstanbul ve "4D Sinema Deneyimi"ne girişi içerir. Bu bilet yetişkinler için 69 TL, çocuklar için ise 59 TL'dir.

Diğer bir seçenek "Combo 2" bileti'dir, bu bilet Madame Tussauds İstanbul, "4D Sinema Deneyimi" ve "Sea Life İstanbul Akvaryumu"na girişi içerir. Bu bilet yetişkinler için 99 TL, çocuklar için ise 79 TL'dir.

Fiyatlar yılın hangi dönemine göre ve özel promosyonlara göre değişebileceğini unutmayın, bu nedenle Madame Tussauds Istanbul web sitesini en güncel fiyat bilgilerine göz atmak için ziyaret etmeniz iyi bir fikir olabilir.