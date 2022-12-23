Gülhane Parkı'na Nasıl Gidilir? Gülhane Parkı Nerede ve Hangi Semtte?

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Gülhane Parkı, tarihi Sarayburnu bölgesinde yer alan İstanbul’un en eski ve en büyük parklarından biridir. Yılın her mevsiminde yerli ve yabancı ziyaretçi akınına uğrayan Gülhane Parkı birçok tarihi olayın yaşandığı yerdir aynı zamanda.

Osmanlı döneminde Topkapı Sarayı’nın bahçesi olarak kullanılan Gülhane Parkı içinde bir koru ve çeşit çeşit güller barındırırdı. Osmanlı dönemin ilk demokratikleşme hareketi olan Tanzimat Fermanı Gülhane Parkı’nda halka ilan edilmiştir. Aynı şekilde Mustafa Kemal Atatürk, yeni Türk harflerini Gülhane Parkı’nda halka tanıtmıştır.

Türk edebiyatının önemli şairlerinden olan Nazım Hikmet’in Gülhane Parkı ile ilgili bir şiiri vardır. Birçok tarihi olaya, şiirlere konu olan Gülhane Parkı’na nasıl gidilir? Gülhane Parkı Nerede? Gülhane Parkı’na Giriş ücreti ne kadar? Bu yazımızda sizler için Gülhane Parkı ile merak edilenleri araştırdık.

Gülhane Parkı Nerede?

Gülhane Parkı, Bizans döneminde kutsal sayılan, Osmanlı döneminde Topkapı Sarayı’nın dış bahçesi olarak kullanılan, bugün de zenginliğini yitirmemiş İstanbul’un en eski ve tarihi parklarından biridir. Gülhane Parkı halk arasında Sarayburnu Parkı olarak da anılır.

Gülhane Parkı, Sarayburnu, Alay köşkü ve Topkapı Sarayı’nın arasında 163 dönümlük bir alanı kaplamaktadır. Asırlık ağaçlar, yürüyüş yolları ve çeşit çeşit çiçeklerle İstanbul’un ortasında yemyeşil bir alandır.

1912 yılında Gülhane Parkı saray bahçesi statüsünden çıkarılıp, halkın kullanımına açılmıştır. Gülhane Parkı, Fatih ilçesinin Eminönü semtinde yer alan bu eşsiz güzelliklerle dolu parkta ziyaret edilebilecek bir sürü alan vardır:

Bizans sarnıcı: Sarnıcın 5.yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir. Bizans döneminde yapılan sarnıç, sarayın su ihtiyacını karşılamak için yapılmıştır.

Gotlar Sütunu: Parka girişte ilk dikkat çeken yapılardan birin olan bu sütun 18 metre yüksekliğindedir.

İstanbul Arkeoloji Müzesi

İstanbul Bilim ve Teknoloji Müzesi

Eski Şark Eserleri Müzesi

Ahmet Hamdi Tanpınar Kütüphanesi

Çinili Köşk Müzesi

Gülhane Parkı'na Nasıl Gidilir?

Gülhane Parkı’na merkezi konumda olması ile ulaşım oldukça kolaydır. Pek çok kişi arama motorlarına “Gülhane Parkı’na yol Tarifi” diye mutlaka sorgulatmıştır. Toplu taşıma ile ulaşmak isterseniz şehir hatları otobüslerini, T1 tramvay hattını ve vapur alternatiflerini düşünebilirsiniz.

Bulunduğunuz konuma bağlı olarak Sirkeci, Eminönü tarafına giden İETT otobüslerini tercih edebilirsiniz. Kısa bir yürüyüş ile kolaylıkla Gülhane Parkı’na ulaşabilirsiniz. Ya da yürümeyi sevenler için Beyazıt meydanına giden İETT otobüslerini tercih edip, Çemberlitaş, Sultan Ahmet istikametinde yürüyerek Gülhane Parkı’na ulaşabilir.

Bulunduğunuz lokasyona bağlı olarak Marmaray ile gelecekler için ise; Marmaray’ın Sirkeci istasyonunda inerek T1 Tramvay hattına aktarma yapıp, Gülhane Parkı’na ulaşabilirler.

Anadolu yakasından keyifli bir deniz yolculuğu ile gelmek isteyenler ise; bulunduğu lokasyona bağlı olarak Eminönü ya da Karaköy’e gelip buradan ya T1 tramvay hattına aktarma yapıp Gülhane Parkı durağında inebilirler. Ya da yaklaşık 15 dakikalık keyifli bir yürüyüşle parka ulaşabilirler.

Toplu taşıma ile değil de özel araçla gelmek isteyenler için ise araçlarını park etmek önemli bir sorundur. Araçlarını Sirkeci’deki büyük otoparka bırakıp, Gülhane Parkı’nın keyfini çıkarabilirler.

Gülhane Parkı Giriş Ücreti Ne Kadar?

Gülhane Parkı haftanın her günü 24 saat açık alan bir parktır. Tarihi güzellikler ve eşsiz çiçekler, ağaçlarla dolu olan Gülhane Parkı’na giriş ücretsizdir. Parkın içindeki müzeleri ise her gün 09:00-17:00 saatleri arasında 18 TL ödeyerek ziyaret edebilirsiniz.

Gülhane Parkı'na Hangi Otobüsler Gider?

Gülhane Parkı, merkezi konumundan dolayı birçok kişinin tercih ettiği parkların başında gelmektedir. Şehrin tam merkezince ama içine girince de bir o kadar yalıtılmış hissi veren Gülhane Parkı’nda rahatça kitap okuyabilir, yürüyüş yapabilir ya da piknik yapabilirsiniz. Peki Gülhane Parkı’na otobüsle nasıl ulaşabilir diye sorulduğunda birçok alternatif mevcuttur.

Gülhane Parkı’na giden otobüsler, BN1 Halkalı Park-Eminönü Mısır Çarşısı, EM1-EM-2 Eminönü-Kulaksız (Ring çalışır), 32 Cevatpaşa-Eminönü, 33 Esenler-Eminönü, 47 E Eminönü-Karadolap Mahallesi, 66 Gülbağ-Eminönü, 93 Eminönü-Zeytinburnu. Bulunduğunuz lokasyona en yakın otobüsle Gülhane Parkına gidebilirsiniz.